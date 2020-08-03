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Dünyada korona önlemleri sıkılaştırılıyor

03.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni vaka sayılarında görülen endişe verici artış, birçok ülkede korona önlemlerinin sıkılaştırılmasını beraberinde getirdi.

İşte bazı ülkelerde yaşanan son gelişmeler ve alınan önlemler...Yeni vaka sayılarında ciddi artış tespit edilen ülkelerden Fransa'nın birçok bölgesine bugün itibarıyla sokakta maske zorunluluğu getirildi.

Özellikle gençlerin sahillerdeki kafe ya da barlarda sosyal mesafeye uymadığı ve ailelerin de yaz tatili nedeniyle daha sık bir araya geldiği Fransa'da, ülkenin batısındaki Mayenne bölgesindeki 69 kasabada sokakta maske takmak zorunlu hâle getirildi. Kuzeydeki Lille ve güneybatıdaki Biarritz kentlerinde de aynı önlem alındı.

Maske zorunluluğunun ülke geneline yayılması konusunda hükümet üzerindeki baskı artıyor.

Koronavirüs salgını, Fransa'da iki ay süren sıkı önlemlerin ardından büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak geçen hafta ülkede 7 bin yeni vaka tespit edildi. Fransa'da şu ana kadar pandemi nedeniyle 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Melbourne'de sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın en büyük ikinci kenti Melbourne'de de önlemler bugün itibarıyla sıkılaştırıldı.

Kentte akşam saat 8 ile sabah saat 5 arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Restoranlar sadece paket servis yapacak. Okullarda Çarşamba gününden itibaren uzaktan eğitime geri dönülecek.

Singapur'da karantinaya elektronik kontrol

Singapur'da artık belirli ülkelerden gelen ziyaretçilere elektronik cihaz taşıma zorunluluğu getirdi. Söz konusu elektronik cihaz, taşıyıcıların karantina şartlarına uymaması hâlinde alarm verecek. GPS ve Bluetooth sinyalleri kullanan cihazın zorunlu hâle getirileceği uygulama, 11 Ağustos'ta başlayacak.

Hindistan'da yeni vaka sayısı 50 binin altına düşmüyor

ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla vaka tespit edilen ülke olan Hindistan'da yeni vaka sayısı beş gündür 50 binin altına inmiyor.

Son 24 saatte 52 bin 972 yeni korona vakası kaydedildi. COVID-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar arasında Hindistan İçişleri Bakanı'nın yanı sıra iki eyalet başbakanı da var.

Ülkede şu ana kadar 1,8 milyon kişi virüse yakalanırken 38 bin 135 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kosova Başbakanı da virüse yakalandı

Kosova'da ise Başbakan Avdullah Hoti, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Facebook hesabında paylaştığı mesajda, hafif bir öksürük dışında belirti göstermediğini söyleyen Hoti, evde kendini izole ettiğini duyurdu.

Kosova'da yeni vaka ve ölüm sayılarında geçen ay belli oranda artış görüldü. Artış eğilimi şu anda da devam ediyor.

DW,rtr,AP/CÖ,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

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