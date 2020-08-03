Dünyada korona önlemleri sıkılaştırılıyor

İşte bazı ülkelerde yaşanan son gelişmeler ve alınan önlemler...Yeni vaka sayılarında ciddi artış tespit edilen ülkelerden Fransa'nın birçok bölgesine bugün itibarıyla sokakta maske zorunluluğu getirildi.

Özellikle gençlerin sahillerdeki kafe ya da barlarda sosyal mesafeye uymadığı ve ailelerin de yaz tatili nedeniyle daha sık bir araya geldiği Fransa'da, ülkenin batısındaki Mayenne bölgesindeki 69 kasabada sokakta maske takmak zorunlu hâle getirildi. Kuzeydeki Lille ve güneybatıdaki Biarritz kentlerinde de aynı önlem alındı.

Maske zorunluluğunun ülke geneline yayılması konusunda hükümet üzerindeki baskı artıyor.

Koronavirüs salgını, Fransa'da iki ay süren sıkı önlemlerin ardından büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak geçen hafta ülkede 7 bin yeni vaka tespit edildi. Fransa'da şu ana kadar pandemi nedeniyle 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Melbourne'de sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın en büyük ikinci kenti Melbourne'de de önlemler bugün itibarıyla sıkılaştırıldı.