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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Dünyada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 460 bini geçti.

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 460 bin 146 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 738 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (68 bin 200), İspanya (67 bin 504), İran (48 bin 129), ABD (37 bin 315), İtalya (35 bin 435) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bin 781'e ulaşırken, virüs nedeniyle 121 bin 710 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 364 bin 925 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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