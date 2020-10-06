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Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 27 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 21:13 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 27 milyonu aştı.

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 27 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 27 milyon 1185 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke şöyle sıralandı:

"Hindistan (5 milyon 718 bin 802), ABD (4 milyon 910 bin 328), Brezilya (4 milyon 295 bin 302), Rusya (988 bin 576) ve Kolombiya (766 bin 300)."

Türkiye'de de virüs bulaşan 287 bin 599 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 35 milyonu geçerken, 1 milyon 51 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

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