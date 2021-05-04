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  4. Dünyada kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı! Türkiye ortalamanın üzerinde

Dünyada kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı! Türkiye ortalamanın üzerinde

04.05.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada internet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2020 yılında bu sayının 4 milyar 538 milyona ulaştığı kaydedildi. 2015 yılı verileri incelendiğinde ise internet kullanıcı sayısının 2 milyar 831 milyon olduğu gözlendi.

Dünyada kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı! Türkiye ortalamanın üzerinde

Medye takip kurumu Ajans Press’in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, globaldeki internet kullanıcı sayıları belli oldu. 2020 yılındaki internet kullanıcılarının 4 milyar 538 milyon olduğu kaydedildi. İnternet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2015 yılında bu rakam 2 milyar 831 milyon olduğu, 2018 yılında ise 3 milyar 753 milyon olduğu kaydedildi.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ

İnternette geçirilen günlük sürenin dünya ortalaması ise 6 saat 43 dakika olurken, Türkiye’de bu sürenin 7 saat 29 dakika olduğu gözlendi. Böylelikle Türkiye’de internette geçirilen günlük süre dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. En çok internette vakit geçiren ülke ise 9 saat 45 dakika ile Filipinler oldu.

Telefondan internete girenlerin oranı da bir hayli yüksekken; 4 milyar 18 milyon kullanıcının mobil internet kullandığı saptandı.

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KOVİD-19 İNTERNETİN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

İnternet ile alakalı basına yansıyan haber adetleri de incelendi. Derlenen bilgilere göre 2020 başından itibaren internet ile alakalı basına 217 bin 442 haber yansıdığı tespit edildi. Oldukça yoğun haber çıkışı görülürken, Kovid-19 ile birlikte birçok şeyin online şekilde ilerlemesi internetin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Böylelikle e-ticaret siteleri ile alakalı çıkan haber adedi ise 24 bin 895 olurken, online alışverişlerle birlikte hayatımızda son 1 yıldır büyük önem taşıyan kuryelerin basında yer alma adedi ise 5 bin 186 olarak görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
internet Türkiye
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