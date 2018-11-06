HABER

Dünyada nadir bulunan balık baykuşu Mersin'de bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 08:12 | Son Güncelleme

Mersin’ Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine; 9 ay önce vatandaşlarca doğada yaralı halde bulunarak teslim edilen balık baykuşu, tedavisinin ardından Adana'da doğal yaşam alanına bırakıldı. Nesli tükenmekte olan baykuşa ilke kez Burdur'da rastlanmıştı.

Balık baykuşu, 9 ay önce Adana'daki ekipler tarafından sağ kanadı kırık bir şekilde vatandaşlardan teslim alındı ve Mersin Tarsus Hayvan Parkı’na getirilerek tedavi altına alındı. Burada 9 aylık tedavi sürecini tamamlayan balık baykuşu, Adana Şube Müdürlüğü ekiplerince de doğaya bırakıldı.

Nesli tükenmekte olan balık baykuşu doğaya salındı

1 / 5

Tarsus Hayvan Parkı biyologu Altay Atlı, yaralı halde bulunan baykuşun ekipler tarafından kendilerine getirildikten sonra tedavisinin yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 9 ay öncesinde Türkiye’de ve dünyada çok nadir bulunan bir baykuş türü olan balık baykuşu geldi. Veteriner hekimlerimizin incelemeleri sonucunda sağ kanadında bir kırık olduğu tespit edildi.
2 / 5

Bakım ve tedavisini gerçekleştirdik. Kırık biraz zaman alan bir süreç ama şimdi iyileşti. Bazen elimizle bile beslediğimiz oldu. Şu anda doğada kendi başına yaşamını devam ettirebilecek seviyeye geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar'a balık baykuşunu teslim ettik" dedi.
3 / 5

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yaban Hayatı Teknikeri Adem Çolak, "Balık baykuşunun Tarsus Hayvan Parkı'nda tüm tedavileri tamamlandıktan ve rehabilitasyonu geçtikten sonra tekrar alındığı ortama bırakıyoruz. Bu çok değerli türü bugün akşam saatlerinde bulunduğu ortama bırakacağız" diye konuştu.
4 / 5

Türkiye'de sadece Akdeniz'in bazı bölgelerinde görülüyor

Türkiye'de sadece Akdeniz'in bazı bölgelerinde görülüyor
Bu arada, gece yırtıcı kuşları takımı altında yer alan baykuşgiller familyasından bir baykuş türü olan balık baykuşu, Avrupa'da görülmezken, Türkiye’de ise sadece Akdeniz Bölgesi'nin bazı yerlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Balık baykuşu Avrupa’daki 56 tür gündüz ve gece yırtıcısı arasında üreyen popülasyonu en az tür olarak biliniyor. Bilimsel çalışmalar balık baykuşunun bu 56 tür arasında nesli tükenmeye en yakın iki türden biri olarak gösteriliyor.
5 / 5

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balık Baykuşu Mersin

En Çok Okunan Haberler

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'Satılık böbrek' ilanları günden güne artıyor! Borç batağına batan böbreğine sarılıyor!

'Satılık böbrek' ilanları günden güne artıyor! Borç batağına batan böbreğine sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en kirli 6 ili!

Türkiye'nin en kirli 6 ili!

Ankara'da hareketli dakikalar! Hepsi araçtan çıktı

Ankara'da hareketli dakikalar! Hepsi araçtan çıktı

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.