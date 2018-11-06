Dünyada nadir bulunan balık baykuşu Mersin'de bulundu

Balık baykuşu, 9 ay önce Adana'daki ekipler tarafından sağ kanadı kırık bir şekilde vatandaşlardan teslim alındı ve Mersin Tarsus Hayvan Parkı’na getirilerek tedavi altına alındı. Burada 9 aylık tedavi sürecini tamamlayan balık baykuşu, Adana Şube Müdürlüğü ekiplerince de doğaya bırakıldı.
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro
Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Eski görünümüne bakmayın! Bu kask tam 7.4 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum