Dünyada nadir görülüyor! O ilde görüntülendi... 'Oldukça ihtişamlı'

Onikişubat ilçesi Kertmen Mahallesi'nde dünyada nadir görülen 'Argiope Lobata' cinsi örümcek görüntülendi. Birçok örümcek gibi zehirleri bulunan ve ihtişamlı görüntüsü ile dikkat çeken tür, Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği Kurucu Üyesi Suat Tüfenk tarafından fark edildi. Tüfenk, çeşitli böceklerle beslenen loblu örümceğin fotoğraflarını çekti.

"DÜNYADA NADİR GÖRÜLEN ÖRÜMCEĞİ GÖRÜNTÜLEDİK"

Örümcekle ilgili bilgi veren Tüfenk, "Dünyada nadir görülen örümceği Kertmen Mahallesi'nde görüntüledik. Oldukça ihtişamlı örümceklerdir. Cinsi genel olarak ağ ören örümcekler. Argiope Lobata örümceği ölümcül olarak da bilinir. Örümceğin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarımızda paylaştık" dedi. (İHA)



