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Dünyada nükleer silah başlığı sayısında korkutan artış! 138 bin Hiroşima bombasına eşdeğer

11.04.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nükleer silahlara sahip ülkelerin cephaneliklerindeki nükleer başlık sayısının giderek arttığı belirlendi. Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) yayımladığı rapora göre,2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı. Mevcut kullanılabilir silah başlıkları toplamının, 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu belirtildi.

Dünyada nükleer silah başlığı sayısında korkutan artış! 138 bin Hiroşima bombasına eşdeğer

ICAN tarafından yayımlanan raporda nükleer silah üretimi ve depolanmasına ilişkin güncel küresel veriler paylaşıldı. Nükleer silah başlıklarından 9 bin 440'ının denizaltı, muharip gemi ve füzelerde kullanılabilir halde olduğu ve kullanılamaz durumdaki 3 bin 265'inin ise Rusya, İngiltere ve ABD'de imha edilmeyi beklediği kaydedildi.

ÇİN, KUZEY KORE, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN...

Küresel stoklarda nükleer silah başlığı sayısının 2017'den itibaren artış göstermeye başladığı, 2021'de Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan'ın nükleer cephaneliklerini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'nin son yıllarda nükleer kapasitesinde yükselme potansiyeli gözlemlenirken Rusya'nın da cephaneliklerinde kullanılabilir nükleer silah başlıklarının çoğaldığı vurgulandı.

ABD'nin nükleer üretiminin 2019'da hafif oranda arttığı, fakat 2020 ve 2021'de azalma gösterdiği belirtildi.

Fransa ve İsrail'in nükleer cephaneliklerindeki sayının ise son yıllarda değişim göstermediği açıklandı.

"ENDİŞE VERİCİ"

Raporda ifadelerine yer verilen Norveçli eski milletvekili ve Sosyalist Sol Parti üyesi Henriette Westhrin, Rusya-Ukrayna savaşının nükleer silahların arz ettiği tehlikenin önemini bir kere daha hatırlattığını vurgulayarak, "Nükleer silahlardan caydırıcılık politikalarının olumlu etkileri yerine şansa güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Westhrin, kullanılabilir nükleer silahların artmasının endişe verici olduğu görüşünü paylaştı.

Raporda, 2021'den bu yana Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne katılımın 2021'de artış gösterdiği, fakat nükleer silah üreten devletlerin bu sözleşmeye itibar etmediği savunuldu. (AA)

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