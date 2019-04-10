"Dünyada ölüm cezası uygulamaları yüzde 31 azaldı"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre, tüm dünyada ölüm cezası uygulamaları yüzde 31 oranında azalarak son on yılın en düşük sayıları kaydedildi.

Af Örgütü, dünyadaki ölüm cezalarını incelediği 2018 raporunu yayımladı. Buna göre, tüm dünyada ölüm cezası uygulamalarının sayısı neredeyse üçte bir oranında azalırken ve son on yılın en düşük sayıları kaydedildi.

Rapordaki istatistiklerin, tüm dünyada bilinen ölüm cezası uygulamalarına göre oluşturulduğu ifade edildi. Ölüm cezası uygulamalarının devlet sırrı olarak saklandığı Çin Halk Cumhuriyeti ise istatistiklere dahil edilmedi.

Ölüm cezasına sıklıkla başvurulan İran İslam Cumhuriyeti'nde ise uyuşturucuyla mücadele yasalarında yapılan değişiklik sonrasında ölüm cezası uygulamalarının yüzde 50 oranda azaldığını belirten raporda, bu durum "şaşırtıcı" bulundu.

Af Örgütü, İran'ın yanı sıra Irak, Pakistan ve Somali'nin de ölüm cezası uygulamalarını büyük ölçüde azalttığının altını çizdi.

Diğer taraftan Belarus, Japonya, Singapur, Güney Sudan ve ABD’de ölüm cezası uygulamalarının sayısının arttığını tespit eden Af Örgütü, "Tayland 2009’dan bu yana ilk kez ölüm cezası uyguladı, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ise 40 yıldan uzun bir süre sonra ölüm cezalarını yeniden uygulayabileceklerini söyleyerek, Şubat 2019’da ölüm cezasını uygulayacak kişiler arandığını gösteren bir ilan paylaştı." bilgisini verdi.