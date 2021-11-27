Dünyada ‘Omicron’ Telaşı

Corona virüsünün daha bulaşıcı olduğu tahmin edilen Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine ülkeler birbirini ardına Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getiriyor. İngiltere’de iki yeni Omicron vakasına rastlanırken, Hollanda’da da Güney Afrika’dan havayoluyla gelen ve Covid testleri pozitif çıkan 61 yolcunun Omicron kaptıklarından şüphe ediliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajit Cavit, İngiltere’de Corona virüsünün yeni Omicron varyantını taşıyan iki vakanın tespit edildiğini açıkladı. Cavit televizyondan yayınlanan açıklamasında, “Dün gece geç saatlerde Sağlık Güvenliği Dairesi benimle temasa geçti. Birleşik Krallık’ta, yeni varyant Omicron’un iki vakasını tespit ettikleri yönünde bilgilendirildim. Vakalardan biri Chelmsford, diğeri Nottingham’da” diye konuştu.

Avustralya, Brezilya, Kanada, Japonya, Tayland, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği gibi çok sayıda ülke ve bölgesel platform, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “aceleci önlemler alınmaması” tavsiyesine rağmen Güney Afrika ülkelerinden seyahatlere kısıtlamalar getirdi. Bu yeni gelişme, başta havayolları ve seyahat sektörüne ait hisseler olmak üzere küresel piyasalarda da sert düşüşe ve petrol fiyatlarında gerilemelere neden oldu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da yetkililer, Güney Afrika’dan gelen iki uçuş seferindeki 600 civarında 61’inin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin Omicron varyantını taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için ilave testler yürütüldüğünü bildirdi.

Önce Güney Afrika’da tespit edilen, daha sonra da ilk olarak Belçika, Botsvana, İsrail ve Hong Kong’de rastlanan Omicron, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “kaygı verici” olarak nitelenmişti. WHO’nun kaygı verici olarak nitelediği beşinci varyant olan bu varyantın önceki varyantlara göre bulaşıcı olabileceğinden endişe ediliyor.

Almanya’nın Hesse eyaletinin bir bakanı da Cumartesi günü yaptığı açıklamada, varyantın büyük bir olasılıkla Almanya’ya da Güney Afrika’dan gelen bir yolcuyla ulaştığını söyledi.

Çek Cumhuriyeti sağlık yetkilileri de, Namibya’da zaman geçiren bir kişide Omicron varyantı olduğu şüphesiyle testler yapıldığını açıkladı.

Seyahat kısıtlamaları

Uzmanların, seyahat kısıtlamaları getirmenin Omicron’un dünya genelinde yayılmasını durdurmasını önlemek artık çok geç olabileceği yönündeki görüşlerine rağmen, birçok ülke Güney Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamaları açıkladı.

Cumartesi günü Avustralya, 9 Afrika ülkesinde bulunmuş vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişini yasaklarken, vatandaşları ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler için de 14 gün denetimli karantina zorunluluğu getirdi.

Japonya, Cuma günü Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Zimbabve, Namibya ve Lesotho için seyahat kısıtlamaları kararının ardından, bugün de 3 Afrika ülkesi için daha sınır kontrollarını arttırma kararı aldı.

Sri Lanka, Tayland ve Umman da Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları koydu.

Omicron, çok sayıda Avrupa ülkesinde Covid-19 vakalarında tekrar sıçrama yaşandığı ve sosyal faaliyetlere tekrar kısıtlamalar getirildiği bir zamanda ortaya çıktı. Avusturya ve Slovakya karantina tedbirlerini yeniden devreye soktu.

Aşılamalar

İngiltere’de ana muhalefet partisi İşçi Partisi, ilave doz aşı programının hızlandırılması, ikinci dozla ilave doz arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya indirilmesi çağrısında bulundu.

Yeni varyantın bu konuda bir alarm vazifesi görmesi gerektiğini ifade eden partinin sağlık sözcüsü Alex Norris, “Pandemi bitmedi. Virüsü kontrol altında tutmak için savunma tedbirlerimizi acilen güçlendirmeliyiz” dedi.

Bununla birlikte, sağlık ve insan hakları gruplarına göre, birçok gelişmiş ülkenin üçüncü doz aşılamalara başlamasına rağmen, düşük gelirli ülkelerdeki nüfusun yüzde 7’sinden azının daha ilk doz aşılarını oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva Cuma günü Twitter’den yaptığı açıklamada, Sahra altı Afrika’da nüfusun hala yüzde 4’ünün aşılanmış olmasının, dünyada herkesi yeni varyanta karşı daha riskli hale maruz bıraktığını belirterek, “Omicron’a dair haberler, dünya genelini aşılamak için neden acilen daha fazlasını yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

