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Dünyada ortalama yaşam süresi 5.5 yıl uzadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığını açıklanırken, bu artışla beraber yaşam süresinin 66,5’ten 72’ye yükseldiği görüldü.Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, “Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu”nu inceledi.

Dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığını açıklanırken, bu artışla beraber yaşam süresinin 66,5’ten 72’ye yükseldiği görüldü.

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, “Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu”nu inceledi. Ajans Press’in Dünya Sağlık Örgütü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2000-2016 yılları arasında ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığı, kadınların ortalama yaşam süresinin de erkeklerden daha uzun olduğu görüldü.

Ortalama yaşam süresini etkileyen en önemli unsurun, kişi başına düşen gelir olduğu görülürken, gelir düzeyi yüksek ülkelerde ortalama yaşam süresinin geliri düşük ülkelere oranla 18,1 yıl daha fazla olduğu belirlendi.2019’da 73 milyonu erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının öngörüldüğü raporda, erkeklerin ortalama 69,8 , kızların da 74,2 yıl yaşayacağı tahmininde bulunuldu. Dünya üzerinde yaşam süresi en yüksek ülkeler, 84 yıl ile Japonya, 83 yıl ile İsviçre olurken, en düşük yaşam süresi ise 52-53 yıl ortalaması ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve Lesotho gibi ülkelerde görüldü.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, yaşam süresi ve ortalama yaşam süresi başlıklarında 2000 -2016 yılları arasında 250 bin 637 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler içeriklerine göre incelendiğinde, kadınların erkeklere oranla sağlık hizmetlerine erişiminin daha yüksek olduğu dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Bir diğer dikkat çeken başlık ise, erkeklerin tedavi edilebilir ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yanı sıra trafik kazalarında ölme oranının kadınlara göre daha fazla olması oldu.

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