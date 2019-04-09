Dünyada ortalama yaşam süresi 5.5 yıl uzadı

Dünya genelinde ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığını açıklanırken, bu artışla beraber yaşam süresinin 66,5’ten 72’ye yükseldiği görüldü.

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, “Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu”nu inceledi. Ajans Press’in Dünya Sağlık Örgütü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2000-2016 yılları arasında ortalama yaşam süresinin 5,5 yıl uzadığı, kadınların ortalama yaşam süresinin de erkeklerden daha uzun olduğu görüldü.

Ortalama yaşam süresini etkileyen en önemli unsurun, kişi başına düşen gelir olduğu görülürken, gelir düzeyi yüksek ülkelerde ortalama yaşam süresinin geliri düşük ülkelere oranla 18,1 yıl daha fazla olduğu belirlendi.2019’da 73 milyonu erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının öngörüldüğü raporda, erkeklerin ortalama 69,8 , kızların da 74,2 yıl yaşayacağı tahmininde bulunuldu. Dünya üzerinde yaşam süresi en yüksek ülkeler, 84 yıl ile Japonya, 83 yıl ile İsviçre olurken, en düşük yaşam süresi ise 52-53 yıl ortalaması ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve Lesotho gibi ülkelerde görüldü.