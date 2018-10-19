"Dünyada osteoporoza bağlı yılda 9 milyon kırık oluşuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, Türkiye'de 24 bin kalça kırığı gerçekleşirken bu vakaların yüzde 75'ini kadınların oluşturduğunu belirterek, "Dünyada osteoporoza bağlı olarak yılda 9 milyon kırık oluşmakta. Bu sayı çok sık görülen meme kanseri, kalp krizi ve inme hastalığının üçünün toplamından daha fazla." dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kemik miktarında ve kemik kalitesinde azalmaya sebep olan osteoporoza karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan dernek, projelerine devam ediyor.

Osteoporoza bağlı gelişen kırıkların önüne geçmek amacıyla geçen yıl "Kırılmayan Kadınlar" projesini hayata geçiren dernek İzmir, Antalya ve İstanbul'da on ayrı noktada 50 yaş ve üzeri toplam bin 454 kadının kemik ve mineral yoğunluğunun ölçülmesine öncülük etti.

Derneğin, "Sağlam Kemikler Güçlü Kadınlar" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü'ne ilişkin düzenlediği toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle desteklenen "50 yaş üzerindeki kişilerde kalça kırığı insidansı ve osteoporoz prevelansı araştırması"yla ilgili bilgi verildi.