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"Dünyada osteoporoza bağlı yılda 9 milyon kırık oluşuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı: - "Türkiye'de 24 bin kalça kırığı gerçekleşirken bu vakaların yüzde 75'ini kadınlar oluşturuyor. Dünyada osteoporoza bağlı olarak yılda 9 milyon kırık oluşmakta. Bu sayı çok sık görülen meme kanseri, kalp krizi ve inme hastalığının üçünün toplamından daha fazla" - "Hastalar ve tıp camiası menopoz sonrası osteoporozu çok daha iyi anlamış olsa da bu hastalıkta tedaviyi bırakma oranı halen çok yüksek. Her 2 kadından 1'i, ilk yılın ardından tedaviyi bırakıyor, dolayısıyla kırık riskini artırıyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, Türkiye'de 24 bin kalça kırığı gerçekleşirken bu vakaların yüzde 75'ini kadınların oluşturduğunu belirterek, "Dünyada osteoporoza bağlı olarak yılda 9 milyon kırık oluşmakta. Bu sayı çok sık görülen meme kanseri, kalp krizi ve inme hastalığının üçünün toplamından daha fazla." dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kemik miktarında ve kemik kalitesinde azalmaya sebep olan osteoporoza karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan dernek, projelerine devam ediyor.

Osteoporoza bağlı gelişen kırıkların önüne geçmek amacıyla geçen yıl "Kırılmayan Kadınlar" projesini hayata geçiren dernek İzmir, Antalya ve İstanbul'da on ayrı noktada 50 yaş ve üzeri toplam bin 454 kadının kemik ve mineral yoğunluğunun ölçülmesine öncülük etti.

Derneğin, "Sağlam Kemikler Güçlü Kadınlar" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü'ne ilişkin düzenlediği toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle desteklenen "50 yaş üzerindeki kişilerde kalça kırığı insidansı ve osteoporoz prevelansı araştırması"yla ilgili bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, tedavi edilebilir bir hastalık olan osteoporozdan korunma yollarını ve 50 yaş üstü kadınlarda DXA ölçümünün önemini anlattı.

Kirazlı, 50 yaşını aşan her 3 kadından 1'inin osteoporoz sorunu ile karşı karşıya olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Araştırmaya göre Türkiye'de 24 bin kalça kırığı gerçekleşirken bu vakaların yüzde 75'ini kadınlar oluşturdu. Dünyada osteoporoza bağlı olarak yılda 9 milyon kırık oluşmakta. Bu sayı çok sık görülen meme kanseri, kalp krizi ve inme hastalığının üçünün toplamından daha fazla. Yaptığımız araştırmalara göre, kadınların yüzde 33'ü, erkeklerin ise yüzde 7,5'i osteoporoz sorunu yaşıyor. Kırık için risk faktörlerinin kadın olma, sigara içme, alkol kullanma, kortizon kullanımı, diyabet, tiroid hastalığı ve romatoid artrit hastalığı olduğu saptandı."

- Kalça kırıklarının devlete maliyeti

Kirazlı, 2010'da kalça kırıklarının devlete maliyetinin 72 milyon dolar olarak hesaplandığını belirterek, 2050'de bu rakamın 205 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda menopoz sonrası osteoporoz risk faktörlerinin olup olmadığının belirlenmesi, risk altındakilerde kemik dansitometri tetkiki yapılması gerektiğini vurgulayan Kirazlı, "Bir kez kırık geçirildiyse ikincil kırığın oluşmaması için önlem alınması çok önemli. Menopoz sonrası osteoporoz tedavi edilebilir ve kırıklar önlenebilir. Tedaviye bağlı kalma ve uygun tedavi sayesinde kadınların kemik sağlığı iyileştirilebilir ve yaşam tarzlarını korumaları sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

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- "Tedavinin sürdürülmesi şart"

Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, 60 yaşın üzerinde olup, kırık riskinin yüksek olduğu belirtilen bireylerin kemiklerini korumak için tedaviye başlaması gerektiğini vurguladı.

Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi osteoporozda da tedavinin etkili olabilmesi için sürdürülmesi gerektiğini belirten Kirazlı, "Geçtiğimiz yıllarda hastalar ve tıp camiası menopoz sonrası osteoporozu çok daha iyi anlamış olsa da bu hastalıkta tedaviyi bırakma oranı halen çok yüksek. Her 2 kadından 1'i, ilk yılın ardından tedaviyi bırakıyor, dolayısıyla kırık riskini artırıyor. Menopoz sonrası osteoporoz tedavisine devam eden kadınlarda kırık riski, tedaviye devam etmeyenlere oranla yüzde 25 daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.

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kemik Kırık Türkiye Osteoporoz Derneği Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı

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