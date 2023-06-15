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Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

15.06.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uluslararası uyuşturucu kartelinin Türkiye bağlantılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda bavul dolusu para, külçe altın, milyon dolarlık saatler ve altın kaplama silah ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen saatlerden birinin değeri tam 1,5 milyon dolar. Dünyada sadece 6 tane üretildi. Öyle ki biri Cristiano Ronaldo'da, bir tanesi de uyuşturucu baronunun kara kutusunda çıktı.

Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

Uluslararası bir uyuşturucu kartelinin Türkiye'deki ayağına polis bir operasyon düzenledi. Dev operasyonda kartelin dünyada 6 milyar dolar, Türkiye'de de 1 milyar TL'lik varlığı tespit edildi. Aramalarda altın kaplama silahlar, milyonlarca TL'lik değerde özel tasarım saatler ve bavul dolusu paralar ele geçirildi. İşte çarpıcı operasyonun detayları...

MİLYARLARCA DOLARLIK UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ YÖNETİYOR

Bavul dolusu para, külçe altın, milyon dolarlık saatler ve altın kaplama silah...Hepsi dünyaca ünlü uyuşturucu baronunun kara kutusunun evinden çıktı. Joseph Johannes, milyarlarca dolarlık uyuşturucu trafiğini yönetiyor. Avrupa'nın en çok aranan isimler listesinde yer alanlardan biri.

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Joseph Johannes

6 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR

Uyuşturucu baronu, Hollanda ve Belçika'ya uyuşturucuyu Güney Amerika'dan getiriyordu. Tam 6 milyar dolarlık servete hükmediyordu. Baron uyuşturucudan elde ettiği 1 milyar TL'yi ise Türkiye'deki adamlarına aklattı. Türkiye'deki bağlantıları Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz ve kardeşi, bir de kara kutuları var. O da Abdullah Üstün idi.

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DÜNYADA SADECE 6 TANE VAR, DEĞERİ TAM 1,5 MİLYON DOLAR

Uyuşturucu baronunun adamları, Şişli'de lüks bir rezidansın en üst katını kapattı. Tam 4 daireyi birleştirdiler ve bütün işleri oradan yönetiyorlardı. Polis çeteyi aylarca adım adım izledi. Yapılan operasyonda ele geçirilen saatlerden birinin değeri tam 1,5 milyon dolar. Dünyada sadece 6 tane üretildi. Öyle ki biri Cristiano Ronaldo'da, diğeri ise uyuşturucu baronunun kara kutusunda var.

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Kanal D Haber'in haberine göre çetenin Türkiye'deki 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. 23 kişi gözaltına alındı. Aralarında baronun kutusu da var.

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İstanbul uyuşturucu saat

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