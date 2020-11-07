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Dünyada sadece 8 yerde bulunuyor! Çanakkale’deki pembe göle yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Dünyada sadece 8 yerde bulunan pembe göllerden bir tanesine de Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunuyor. Hava sıcaklığına göre renk değiştiren bu göl, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Dünyada sadece 8 yerde bulunuyor! Çanakkale’deki pembe göle yoğun ilgi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yüksek oranda tuz içermesi nedeniyle bazı zamanlarda pembeye dönen bir gölü var. Kalp şeklini andıran yapısıyla da halk arasında ‘Pembe kalpli göl’ olarak da biliniyor. Pembe göl, Antik Yunan kenti olan Alexandria Troas’ın bir parçası konumunda.

Bu göl pembe rengini güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğu, gölün tuzluluk oranının yüksekliği ve sıcaklıkla temas ettiğinde pembe bir renk oluşmasını sağlayacak alg ve bakterilerin bulunmasından sağlıyor.

Kuzey Ege’nin turizm cenneti olarak adlandırılan Bozcaada’nın hemen karşısında olan pembe göl, son yıllarda büyük ilgi görmeye başladı. Şu sıralar pembe rengini kaybetmeyen göl, Drone Pilotu Murat Öztürk tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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