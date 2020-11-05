Dünyada sadece altı tane var! İlk kez fotoğraflandı

Amatör bir fotoğrafçı, son derece nadir görülen 'siyah' bir kaplana rastlayacak kadar şanslıydı ve muhteşem hayvanı bir dizi çarpıcı fotoğrafta yakalamayı başardı.

Soumen Bajpayee, Hindistan'ın Odisha kentinin doğusunda turuncu kürklerini gizleyen kalın siyah şeritleri nedeniyle siyah kaplan olarak da bilinen melanistik kaplanı gördü.

Bajpayee, gördüğü kaplanın kendisini şaşırttığını, çünkü "normal bir kaplan gibi" görünmediğini söyleyerek, 'ağaçlarda çeşitli kuşları ve maymunları seyrediyordum. O zamanlar Melanist Kaplanlar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Aniden ormandan göründü, birkaç saniye kaldı ve ağaçların arkasına geri döndü. Kaplanı gördüğüm için şaşırdım ve kendimi şanslı hissettim. Daha önce hem vahşi hem de esaret altında birçok kaplan görmüştüm ama bu tamamen farklıydı. Birkaç saniyeliğine olmasına rağmen kendim gördüğüm için son derece mutluyum' açıklamasında bulundu.

Büyük kedi, dünyada var olduğu düşünülen altı kaplandan biri. Nesli tükenmek üzere olan tür, yalnızca Hindistan ormanlarında bulunuyor.

