Dünyada sadece Mersin'de var! Görünce hemen koruma altına alındı

Dünyada sadece hayvanat bahçelerinde bulunan Anadolu dikenli faresi, yurt dışında Türkiye'den alınarak hayvanat bahçelerinde insanlara tanıtılıyor. Anadolu dikenli faresinin belirli bir sayıya ulaşması sağlandıktan sonra Mersin bölgesinde tekrardan doğaya salınması planlanıyor.

Anadolu dikenli faresi Bursa'da çoğaltılacak

Nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece Mersin'in Silifke ilçesinde görülen Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde korumaya alındı. Anadolu dikenli faresinin burada çoğaltılarak, neslinin korunması amaçlanıyor.

Dünyada sadece Mersin Silifke'de görülen ve nesli tükenmekte olan Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde merak edenler tarafından ziyaret edilebiliyor. Hayvanat bahçesinde özel camekanlı odada bakılan Anadolu dikenli fareleri, dünyada korumaya alınan hayvanlar arasında bulunuyor. Burada çoğaltılan farelerin belirli sayıya ulaşılınca tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Hayvanat bahçesinde görevli hayvan bakıcısı Önder Sevim, "Dünyada bir tek Mersin Silifke'de bulunuyor bu fare. Koruma kapsamında olan, nesli tükenmekte olan bir hayvan. Biz de bu hayvanı hem çoğaltma hem de halkımıza tanıtma amacındayız. Baktığında insanlar köydeki fareler gibi sanıyorlar ama değil. Göğüs taraflarının altları beyazdır bu farelerin. Biz burada hem bunu çoğaltıyor hem de halka gösteriyoruz. Belirli bir sayıya erişince Mersin bölgesine yeniden doğaya salmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bu farelerin doğal yaşam alanlarında azaldığını belirten Sevim, "Dünyada sadece hayvanat bahçelerinde bulunan bir faredir bu. Türkiye'den isteyip de yurt dışındaki hayvanat bahçelerine götürülüp, insanlara tanıtılıyor bu fare" dedi.