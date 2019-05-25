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Dünyada sayılı bölgede bulunuyor, Marmara’da da çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Dünya’da sayılı bölgede bulunan kırmızı mercan tarlasına Marmara’da da rastlandı.

Dünya’da sayılı bölgede bulunan kırmızı mercan tarlasına Marmara’da da rastlandı. Yalova’nın Çınarcık sahillerinde dalış gerçekleştiren Türkiye Su Altı Federasyonu na bağlı dalgıçlar yüzeyden 15-20 metre derinde yaptıkları araştırmada mercan kolonilerine rastladıklarını bildirdi. Mercanların kıyıya çok yakın olması da dikkat çekti.
Marmara denizinin Yalova sahilleri göz kamaştırıcı mercan resifleri ve rengarenk deniz canlılarından oluşan eşsiz su altı yaşamıyla dikkat çekiyor. Mercanlar rengarenk desenlere sahip balıklara ve başka pek çok canlı türüne yuva oluşturuyor.
Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde dalış gerçekleştiren Türkiye Su Altı Federasyonu Yalova İl temsilcisi İbrahim İnce Yalova açıklarının adeta bir akvaryum gibi olduğunu söyledi. Yalova’nın dalış turizmine kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten İnce, "Yalova Su Altı Federasyonu olarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Yalova’nın Çınarcık İlçesi Koru Beldesinde önemli burgular tespit ettik. Burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa’da İtalya’da Portofino şehrinde bulunan kırmızı mercanlar ülkemizde Ayvalık’ta bulunuyordu. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Koru Beldesinde kırmızı mercanlar tespit ettik. Bunların yanında kırmızı ve turuncu mercan, beyaz mercan ve iğne mercanlar olarak çeşitli türleri de ortaya çıkınca konum olarak bölgemizde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yer teşkil etti. Bunun yanında canlı türleri de çok önemliydi. Deniz atları, deniz tavşanları, deniz iğnesi, yıldızlar ve özellikle lacivert ıstakoz bir araya geldiğinde Koru beldemizi canlı akvaryum konumuna getirdi. Koru beldemizi dalış turizmine öncelikle ülke daha sonra uluslararası turizme açmak için başlattığımız müracaatlar devam ediyor" dedi.

Marmara Denizi’ndeki çeşitlilik çok fazla
Marmara denizi dip akıntılarını Ege denizinden, yüzey akıntılarını da Karadeniz’den aldığı için çok fazla çeşitlilik barındırdığını belirten balık adam Aydın Akşoş,"Özellikle fotoğrafçılar için hem makro hem geniş açı çekimlerde çok güzel objeler var. Keşfetmiş olduğumuz kırmızı mercanların yanı sıra çok farklı çeşitlerde anemonlar, beyaz mercanlar mevcut. 18 ile 30 metre arasında çok fazla çeşitlilik bulunuyor. Bizde yavaş yavaş keşfetmeye başladık" dedi.

Balık adam Yüksel Çamurlu
Yalova’da bulunan nadir mercanların dünyada sadece Portofino ve Ayvalık’ta bulunduğuna dikkat çeken balık adam Yüksel Çamurlu, "Kırmızı mercanlar, turuncu mercanlar, sert beyaz mercanlar, sepet mercanlar, iğne beyaz mercanlar ve bir çok mercan çeşidimiz var. En büyük avantajlarımızdan biri kıyıya yakın olmaları. Yalova’da görüş söylenildiği kadar kötüde değil. Herkesi buraya bekleriz" diye konuştu.

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