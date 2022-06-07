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"Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk" Bakan Koca duyurdu

07.06.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir ameliyatta, Türkiye’de ilk defa karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşıldı ve hastanın tedavisi yapıldı. Kalbinde delik bulunan hasta, kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi. Transhepatik ASD adı verilen yöntemle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Dünyada sayılı, Türkiye’de ilk' başlığıyla duyurdu.

"Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk" Bakan Koca duyurdu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." açıklamasıyla birlikte video paylaştı.

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"KARACİĞERDEN KALBE GEÇİCİ BİR TÜNEL OLUŞTURDUK"

Videoda Bursa Şehir Hastanesinde görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. 35 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu belirtilen videoda hekimler şunları kaydetti:

"Klinikte yapılan tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde, bizim kliniğimizde de kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık.

Radyolojik olarak tetkik ettiğimizde, vücudun ana toplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı. Kendi aramızda tartıştığımızda da karaciğeri delerek yapabileceğimizi belirttik. Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla kalpteki delik, kardiyoloji ekibiyle kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemi komplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık." (AA)

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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