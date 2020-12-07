Dünyada silah satışları arttı: ABD birinci sırada

Pazartesi günü Stockholm'de açıklanan raporda, dünya genelinde en fazla silah satışını 12 şirket ile ABD'nin gerçekleştirdiğine işaret edildi. Buna göre 2019 yılında dünya genelinde satılan toplam silahların yüzde 61'i ABD'de üretildi. Sadece Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ve General Dynamics fabrikalarında üretilen silahların toplam satış bedeli 166 milyar dolar (136 milyar euro) oldu.

Buna göre söz konusu 25 şirketin toplam cirosu 361 milyar dolar (yaklaşık 300 milyar euro) olarak belirlendi.

En çok silah satışı yapan 25 şirketin sıralandığı listede başı ABD çekti.Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yıllık rapora göre küresel silah satışları 2019'da yüzde 8,5 oranında artış gösterdi.

SİPRİ araştırma görevlisi Nan Tian, Çin'de gerçekleşen silah satışlarının ağırlıklı olarak iç piyasaya yönelik olduğunu belirterek ülkede ordunun modernizasyon süreci nedeniyle silah satışlarında artış olduğunu kaydetti.

SİPRİ'nin hazırladığı listenin üçüncü sırasında ise Rusya bulunuyor. Rusya'nın küresel silah piyasasındaki pazar payı ise yüzde 3,9 olarak belirlendi. Raporda, Ukrayna ile yaşanan askeri gerilim ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle uygulanan ambargoların Rusya‘nın silah satışlarını gerilettiğine işaret edildi. Listede yer verilen iki Rus silah üreticisinin bir yılda toplam 634 milyon dolar (yaklaşık 522 milyon euro) gelir kaybına uğradığı ifade edildi. Bir önceki yıl listede yer alan üçüncü Rus silah fabrikasının ise 2019'da en fazla silah satışı yapan 25 şirket arasında yer alamadığına işaret edildi.

SİPRİ Silahlanma ve Savunma Harcamaları Araştırma Programları Direktörü Lucie Béraud-Sudreau, Rusya'nın küresel silahlanmada "güçlü bir oyuncu" olduğunu ve "güçlü bir savunma sanayisine" sahip bulunduğunu belirterek ülkedeki askeri modernizasyonun ekonomik nedenlerle yavaşladığını söyledi.