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Dünyada süper bakteri alarmı: DSÖ ülkeleri uyardı! 'Güçlü bağışıklık sisteminde bile hızla ilerliyor' Ciddi enfeksiyonlara neden oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.08.2024 09:48
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Dünya Sağlık Örgütü, ciddi enfeksiyonlara neden olan hipervirülan Klebsiella pneumoniae (hvKp) olarak bilinen süper bakterinin dünya çapında yayıldığı konusunda uyarılar yaptı. İlaca dirençli olan bu bakteri şu anda en az 16 ülkede bulunuyor. DSÖ bu bakterinin izlenmesi için ülkeleri harekete geçmeye çağırıyor.

Dünyada süper bakteri alarmı: DSÖ ülkeleri uyardı! 'Güçlü bağışıklık sisteminde bile hızla ilerliyor' Ciddi enfeksiyonlara neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD de dahil olmak üzere 16 ülkede "hipervirülan" süper bakterinin tehlikeli yeni türlerinin bulunduğunu yeni bir raporda duyurdu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ İYİ OLSA BİLE HIZLA İLERLİYOR

Live Science'ta yer lana habere göre, hipervirülan Klebsiella pneumoniae (hvKp) olarak bilinen süper bakteri, sağlıklı bağışıklık sistemine sahip kişilerde bile hızla ilerleyen, ölümcül enfeksiyonlara neden olabilen bir tür ilaca dirençli bakteridir.

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K. pneumoniae, genel olarak çevrede (örneğin toprak ve suda) ve insanlar da dahil olmak üzere çeşitli hayvanların üst boğazında ve gastrointestinal sisteminde bulunabilir. Mikrobun klasik versiyonu, tıbbi ekipmanları kirletebileceği ve özellikle zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerde fırsatçı enfeksiyonlara neden olabileceği için hastane gibi sağlık hizmeti ortamlarında büyük bir sorundur.

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Zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, kan dolaşımı enfeksiyonları ve sinir sistemi enfeksiyonu menenjite neden olduğu bilinmektedir. Başlangıçta bakteriler, ampisilin antibiyotiğine karşı doğal olarak dirençliydi ve son yıllarda giderek daha fazla ilaca karşı direnç geliştirdiler.

ÖLÜM TEHLİKESİ

K. pneumoniae'nin daha yeni, "hipervirülanslı" çeşidi, sağlıklı bağışıklık sistemine sahip kişilerde bile ciddi enfeksiyonlara neden olabileceği için daha geniş bir tehdit oluşturmaktadır. İnvaziv enfeksiyonlar çok hızlı ilerleyerek yüksek oranda komplikasyon ve ölüme yol açabilir.

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Çalışmaların gösterdiğine göre, hvKp ilk olarak 1980'lerde Asya'da keşfedildiğinde hala çeşitli antibiyotiklere karşı savunmasızdı ancak şimdi küresel olarak yayıldı ve hem eski hem de yeni antibiyotik sınıflarına direnç gösteriyor. Özellikle bazılarının genellikle birden fazla ilaca dirençli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik sınıfı olan karbapenemlere bile direnç göstermesi endişe verici.

16 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

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DSÖ'nün raporu, kurumun üye devletlerinden K. pneumoniae'nin küresel yaygınlığı hakkında bilgi talep etmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Talep, 43 ülke ve bölgeden veri sağladı; bunlardan 16'sı hvKp tespit ettiğini bildirdi. DSÖ 31 Temmuz tarihli açıklamasında raporlayan ülkelerden on ikisi, karbapenemlere ve tüm mevcut beta-laktam antibiyotiklere direnç sağlayan genler taşıyan ST23 adlı bakterinin özellikle endişe verici bir türünü bulduklarını söyledi. ABD, genel olarak hvKp bakterisini tespit eden ülkeler arasında yer alırken, ST23'ü tespit edemeyen ülkeler arasında yer aldı.

TESTLER GENİŞLETİLMELİ

WHO açıklamasında, küresel olarak "hvKp ile ilişkili enfeksiyonların yaygınlığının, bu mikroplar için mevcut gözetim sınırlamaları nedeniyle hafife alınabileceğini" söyledi. Ajans, bu enfeksiyonlar hakkında farkındalığı artırma ve bunlar için testlerin genişletilmesi gerektiğini belirtti. Ajans, bunun süper böceğin bir bütün olarak popülasyon içinde izlenmesi ve bireysel hastaların tedavisi için önemli olduğunu, çünkü bakteriyi doğru bir şekilde tanımlamanın doğru tedavi yolunu seçmek için önemli olduğunu söyledi.

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DSÖ, "Hipervirülans ve antibiyotik direncinin bir araya gelmesiyle, bu suşların hem toplum hem de hastane düzeyinde yayılma riskinin artması bekleniyor." sonucuna vardı.

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WHO Dünya Sağlık Örgütü Bakteri dsö
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