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Dünyada tek örneği Budapeşte’de var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

Dünyada tek örneği Macaristan’in başkenti Budapeşte kentinde bulunan caminin bir büyüğü, Hatay’ın İskenderun ilçesinde ibadete açıldı.İskenderun’da uzun yıllardır sahil şeridine yapılması düşünülen cami İskenderun Belediyesi ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş’ın girişimleri ile İskenderun’a kazandırıldı.

Dünyada tek örneği Macaristan’in başkenti Budapeşte kentinde bulunan caminin bir büyüğü, Hatay’ın İskenderun ilçesinde ibadete açıldı.
İskenderun’da uzun yıllardır sahil şeridine yapılması düşünülen cami İskenderun Belediyesi ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş’ın girişimleri ile İskenderun’a kazandırıldı. Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile modern mimari bir araya getirilerek yapılan ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş’ın eşi Nihal Atakaş’ın adı verilen cami, cuma namazı ile ibadete açıldı. 3 bin kişi kapasiteli cami sahil kenarında deniz doldurularak inşa edildi.
Caminin ibadete açılışına Hatay Valisi Rahmi Doğan başta olmak üzere kaymakamlar, belediye başkanları, iş adamları ve İskenderunlular katıldı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun vaaz verdiği cuma namazını İskenderun Müftüsü Osman Şekerci kıldırdı. Namazda ülkemiz ve milletimiz için dualar edildi. Namaz sonrası Hatay Valisi Rahmi Doğan ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş tebrikleri kabul ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi açılışını yapacak
İskenderun Müftüsü Osman Şekerci, sahil şeridine yapılan caminin bir benzerinin sadece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan cami olduğunu, Nihal Atakaş Camisi’nin ise o caminin bir büyüğü olduğunu söyledi. Şekerci, "Bugün İskenderun için çifte bayram. Hem cuma günü hem de İskenderun’un en büyük camisinin ibadete açıldığı gündür. Bu caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş’a teşekkür ediyorum. Camimiz ibadete açıldı resmi açılışı ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacaktır" dedi.

Dünyada tek örneği Budapeşte’de var

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