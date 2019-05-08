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Dünya’da trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı ikinci şehir İstanbul

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

2018 yılında 6 kıtada 38 ülkeden 200’den fazla şehrin yer aldığı araştırmaya göre, İstanbul dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip ikinci şehir oldu.Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya genelindeki şehirlerin trafik yoğunluğunu konu alan araştırmayı inceledi.

2018 yılında 6 kıtada 38 ülkeden 200’den fazla şehrin yer aldığı araştırmaya göre, İstanbul dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip ikinci şehir oldu.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya genelindeki şehirlerin trafik yoğunluğunu konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in INRIX küresel trafik raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip ikinci şehir oldu. Araştırma 6 kıtada 38 ülkeden 200’den fazla şehir baz alınarak hazırlanırken, listenin başına Moskova’nın yerleştiği görüldü.
Trafikte harcanan süreler incelendiğinde ise İstanbulluların 157 saatini trafikte geçirdiği saptandı. Trafik yoğunluğunda listenin başına yerleşen Moskova, trafikte bekleme kategorisinde ise 210 saat geçirerek bu alanda birinci sıraya yerleşti. 2018 yılında trafik yoğunluğu bakımından listenin ikinci sırasında yer alan İstanbul’un 2017 yılında ise üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.
PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında trafik ile alakalı 200 bin 16 haber çıkışı tespit edilirken, İstanbul’da yaşanan trafik yoğunluğunun medyanın da gündeminde olduğu görüldü.

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