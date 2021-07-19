Dünya'da ve Türkiye'de Corona Virüsü Vaka Sayıları Artışta

Dünyada ve Türkiye’de yaz aylarının gelmesine ve aşılama programlarına rağmen COVID-19 vakaları artışta. Aşılama programı sayesinde bir süre önce vaka sayılarında düşüş yaşanan Türkiye’de son günlerde yeniden günlük vaka sayılarında yükseliş söz konusu.

Nisan ayında günlük 60 binin üzerinde vaka görülen Türkiye’de kapanmalar ve Haziran ayında başlayan yoğun aşılama programı sayesinde vaka sayıları resmi verilere göre 4 bin 400’lere kadar gerilemişti. Ancak Temmuz ayının ilk haftasından bu yana Türkiye’de de vaka sayılarında yeniden yükseliş görülmeye başlandı.

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 680 vaka tespit edilirken vefat sayısı da bir gün önceye göre 33 kişiden 66 kişiye yükseldi. Türkiye ayrıca 4 Temmuz tarihinden itibaren ağır hasta sayısı zatürre oranı gibi verileri açıklamayı da bıraktığından hastanelerdeki mevcut yük tam olarak bilinemiyor.

Şu aşamada tüm dünyada etkili olan ve vaka sayılarındaki artışın ana nedeni olarak görülen Delta varyantının Türkiye’deki vakaların yüzde kaçını oluşturduğuna dair de Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yapmadı.

Dünyada da vaka sayıları hızla artıyor

Delta varyantı çok sayıda ülkede baskın hale gelmiş durumda. Nüfusunun yarıdan fazlasını aşılamış olan İngiltere’de Delta varyantı nedeniyle son 24 saatte görülen vaka sayısı 48 bin 161 vaka tespit edilirken 25 kişide hayatını kaybetti. Ülkede mevcut artış hızının devam etmesi halinde kısa süre içerisinde günde 100 bin yeni vakanın görülmesinin mümkün olabileceğini ifade ediyorlar.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Lavid de salgına yakalandı. Bunun üzerine kendisi geçen yıl COVID-19 geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Sağlık Bakanı’yla teması bulunduğu için karantinaya alındı. Johnson 10 gün boyunca kendi evinde karantinada kalacak.

Vaka sayılarının artışı sürerken İngiltere bugün tüm itibariyle kısıtlamaları kaldırdı. Ancak uzmanlar artan vaka sayıları nedeniyle kısa süre içerisinde yeniden kısıtlamalara geri dönülmesinin olası olduğunu belirtiyorlar.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de iki gün önce yaptığı açıklamada Delta varyanti nedeniyle tüm Avrupa’da vaka sayılarının artışa geçeceği uyarında bulunmuştu. Kurumun tahminine göre Avrupa’da şu an ortalama 90 olan 100 bin kişideki vaka sayısı Ağustos ayında 400’ün üzerine çıkacak.

Avrupa’da salgının en etkili olduğu ülkelerden biri olan İspanya’da vaka sayıları yeniden 40 binlerin üzerini gördü. İspanya’da günlük vaka sayıları 4 bin civarına kadar düşmüştü. Bu ayın başında vaka sayısı günlük 480 kişiye kadar düşen İtalya’da da dün 3 bin 127 yeni vaka görüldü.

