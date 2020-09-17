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Dünyada yeni dalga endişesi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Tüm dünyada koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey yarım küredeki koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı uyarıda bulundu.

Dünyada yeni dalga endişesi

Dünya Sağlık Örgütü virüsün kuzey yarım kürede endişe verici hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Örgüt ayrıca virüs nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalamasının düştüğünü de açıkladı.

Kuzey yarımkürede kış aylarına yaklaşılırken Dünya Sağlık Örgütü artışa geçen vakalara dikkat çekti.

Hem koronavirüs hem de grip olabileceğinin altı çizilen açıklamada, risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerde 15-49 yaş grubundaki vakalarda artış yaşandığı ifade edildi.

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