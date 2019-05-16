Dünyada yeni doğan her yedi bebekten biri düşük kilolu

Zayıf doğan bebeklerde ilerleyen yaşlarda diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıklar daha sık görülüyor.Yapılan bir araştırma dünyada her yedi bebekten birinin düşük kilo ile doğduğunu ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Enstitüsü ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 148 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre 2015 yılında 20 milyondan fazla bebek 2 bin 500 gramın altında dünyaya geldi.

The Lancet Global Health adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, düşük kilolu bebeklerin dörtte üçü Güney Asya ve Sahra altı Afrika'da doğdu. Refah düzeyi yüksek olan Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da bebeklerin düşük kilolu olarak dünyaya geldiği gözlemlendi. Araştırmaya göre, Batılı ülkelerde düşük kilolu doğumların önlenmesi için 2000 yılından bu yana pek ilerleme sağlanamadığı tespit edildi.

Ölümlere de neden olabiliyor

Araştırma, düşük kiloyla doğan bebeklerde ölüm oranının da oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmadan çıkan başka bir sonuca göre dünya genelinde, doğduktan kısa süre sonra ölen yaklaşık 2 buçuk milyon bebeğin yüzde 80'i düşük kilolu olarak dünyaya geldi.