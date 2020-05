Dünyada yeni salgın odakları ortaya çıkıyor

Başta Avrupa olmak üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı yerlerde koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları düşüş eğilimine girerken, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kimi ülkelerde ise salgının hız kazandığı görülüyor.

Benzer bir durum ABD'de de söz konusu. New York ve New Jersey gibi salgının hızla yayıldığı eyaletlerde alınan katı önlemler sonucunda zirve noktasının geçilmesiyle artış hızı yavaşlıyor. Bununla birlikte bugüne kadar virüsün yavaş ilerlediği eyaletlerde ise vaka ve can kaybı artışa geçmiş bulunuyor.

Son bir hafta içerisinde dünya genelinde bildirilen yeni vaka sayısında 700 binden fazla arttı. Bazı günlerde günlük vaka artış sayısının 100 bini geçtiği de oldu.

Son dönemde salgının hızlandığı yerler arasında Latin Amerika ön plana çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Salı günü yaptığı açıklamada, kıtayı pandeminin yeni merkezi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Latin Amerika'da Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru'da son dönemde vaka sayılarında hızlı artışlar görülüyor.