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Dünyada yeni varyant alarmı

26.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'da yayıldığı tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantı endişe yaratıyor.

Dünyada yeni varyant alarmı

Mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkisinin az olmasından korkuluyor.Güney Afrika'da çok sayıda mutasyona uğradığı ve bu nedenle de bulaş riskinin yüksek olmasından endişe edilen "B.1.1.529" kodlu yeni bir koronavirüs varyant ortaya çıktı. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Perşembe günü 22 vakada bu varyantın tespit edildiğini belirterek başka vakaların da olabileceğine dikkat çekti. Ensitüsü, virüsün genetik yapısını anlamak için varyantın genom analizinin sürdüğünü belirtti.

Enstitü, verilerin sınırlı olmasına rağmen uzmanların yeni varyantın ne olduğunu ve varyantla bağlantılı komplikasyonları anlayabilmek için tüm imkanlarıyla çalıştığını vurguladı. Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla da "Aslolan, bu görünmeyen düşmanın öngörülemez olduğu" ifadelerini kullanarak Güney Afrikalılara maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve aşı olmaları çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) de varyantın "endişe varyantı" kategorisine dahil olup olmadığını araştırıyor. Araştırmalarının devam ettiğine dikkat çeken DSÖ uzmanı Marie van Kerkhove, varyantın etkilerinin neler olabileceğini anlamanın birkaç hafta sürebileceğini söyledi. Virüsün çok sayıda mutasyonu olduğunu belirten Kerkhove, henüz belli olmamakla birlikte virüsün davranışını değiştirebileceğini belirterek mevcut aşı ve ilaçların etkilerinin de değerlendirildiği bilgisini verdi.

DSÖ, daha önce Delta'yı "endişe varyantı" olarak tanımlamıştı.

İsrail ve İngiltere uçuşları askıya aldı

Öte yandan İngiltere ve İsrail ise Güney Afrika ile birlikte komşu ülkelerden uçuşları askıya aldı. Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'yi "kırmızı ülkeler" listesine alan İsrail, bu ülkelerden seyahat etmek isteyen yabancıların ülkeye giremeyeceğini duyurdu. Başbakan Naftali Bennett'in bürosundan yapılan açıklamada, bu ülkelerden gelen İsraillilerin de 14 güne kadar bir korona otelinde karantinaya girmek zorunda olduğu belirtildi. Karantinadan bir hafta sonra yapılacak PCR testinin negatif sonuç vermesi halinde karantinaya son verilebilecek.

İngiltere de yeni varyant nedeniyle Güney Afrika ile birlikte Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Esvatini ve Namibya'dan uçuşları sınırlandırdı. Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu ülkelerden İngiltere'ye seyahat edecek olanların sıkı bir otel karantinasına girmek zorunda olduğunu açıkladı. Javid, söz konusu varyantın Delta'dan daha bulaşıcı olduğuna ve mevcut aşıların da daha az etki gösterdiğine ilişkin bulgular olduğunu ifade etti.

Almanya'daBaşbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, Almanya'nın da kısa süre içinde Afrika'nın güneyindeki ülkelerden uçuşları durdurabileceğini, bilim insanlarının alarma geçtiğini söyledi.

dpa,Reuters/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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