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Dünyada 2022 coşkusu! Avustralya ve Yeni Zelanda yeni yıla girdi

31.12.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ve son olarak Omicron varyantının etkisi altında tüm dünya, endişeli de olsa 2022 yılına güzel bir başlangıç için hazırlanıyor. Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi. Avustralya'nın en büyük şehri Sidney de, artan vakalara rağmen havai fişek gösterileriyle öne çıktı.

Dünya koronavirüs salgının gölgesinde ikinci yılı geride bırakırken kısıtlamalar altında bazı ülkeler yeni yıla girmeye başladı. 2022'ye giren ülkeler havai fişek gösteri altında yeni yıla girerken dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) gerçekleşti.

Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi.

GÖSTERİLER 10 DAKİKA SÜRDÜ

TSİ saatiyle 14.00’de 2022 yılına giren Yeni Zelanda’da havai fişek gösterileri düzenlendi. Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.

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AVUSTRALYA DA YENİ YILA GİRDİ

Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye giren ilk ülkelerden biri ise TSİ ile 16.00’da Avustralya oldu. Avustralya, Sidney Liman Köprüsü ve Sidney Opera Binası üzerinde yapılan görkemli havai fişek gösterileri ile 2022’ye merhaba dedi.

Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden Avusturalya’nın en kalabalık ikinci kenti Melbourne, yeni yıla koronavirüs önlemleri altında “merhaba” dedi.

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BÜYÜK KUTLAMALAR YOKTU

Ülkenin en kalabalık ikinci şehri Melbourne’de de yeni yıl kutlamaları şehir merkezindeki belirli noktalarda Covid-19 protokollerine uygun yapıldı. Ülke genelinde artan Omicron varyantı nedeniyle Melbourne’da da etkinlikler sınırlı tutulsa da halk kutlamalara büyük katılım gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda büyük kutlamalara sahne olan ve on binlerce kişinin şehrin dört bir yanındaki havai fişekleri gösterilerini seyrettiği yeni yıl kutlamaları, 2022 yılına girerken alışagelen coşkusundan uzak yaşandı.

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Melbourne şehrinin merkezi kabul edilen Federasyonu Meydanı’nda binlerce kişi bir araya geldi. Etkinlik alanlarına giriş ücretsiz biletlerle sağlandı. Güvenlik kontrolünde katılımcıların aşı sertifikalarına bakıldı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya Yeni Zelanda
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