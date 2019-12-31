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  4. Dünyada yılbaşı kutlamaları

Dünyada yılbaşı kutlamaları

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 19:09 | Son Güncelleme

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ülkeler havai fişek gösterileri ve kutlamalarla 2020 yılına girdi.

Dünyanın birçok büyük kentinde yılbaşı için kutlamalar yapılıyor.Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati dünyada 2020'ye ilk giren ülkeler oldu. Bu iki ada ülkesinin TSİ 13.00'te yeni yıla girmesinin ardından bir saat sonra Yeni Zelanda havai fişekler eşliğinde 2020'yi karşıladı. Ülkenin büyük kentlerinden Auckland'ın simgelerinden Harbour Köprüsü ve 300 metre yüksekliğindeki Sky Tower, rengarenk havai fişekler gösterilerine sahne oldu.

Yeni Zelanda'dan önce yeni yıla giren Samoa'nın başkenti Apia'daki havai fişek gösterileri bu yıl ülkedeki kızamık salgınının gölgesinde gerçekleşti. Ülkede Ekim ayının başından beri en az 81 kişi kızamık sonucu hayatını kaybetti. Samoa 2011 yılında bulunduğu zaman dilimini değiştirerek, dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler arasına girmişti. Bu nedenle ülke, yeni yıla ilk girenler arasında yer almak isteyen turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Yangınların gölgesinde kutlama

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkelerden biri de Avustralya oldu.TSİ 16.00'da 2020'ye giren ülkenin önemli kentlerinden Sidney'de yeni yıl havai fişek gösterisi ile karşılandı. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan orman ve çalı yangınları nedeniyle başlatılan kampanyada havai fişek gösterisinin iptal edilmesi için yüzbinlerce kişi imza vermiş olsa da, kent belediyesi gösteriden vazgeçmedi. İtfaiyenin özel izni ile yapılan gösteriyi binlerce kişi izledi. Ülkenin diğer kentlerinde ise havai fişek gösterileri iptal edildi.

Japonya'da TSİ 18.00'de Budist tapınaklarında çanların çalması ile girdi. Ülkenin geleneklerine göre, gelecek üç gün boyunca, milyonlarca Japon'un yeni yılın şans ve refah getirmesi için ülkedeki tapınak ve ibadet yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Protesto gösterileri

Yeni yıla Türkiye'den önce girecek olan ülkelerden Çin'e bağlı özerk yönetim Hong Kong'ta yılbaşı akşamı için planlanan havai fişek gösterisi iptal edildi. Hong Kong'ta planlanan protesto eylemi ile bağlantılı güvenlik gerekçesiyle havai fişek gösterisinin iptal edildiği belirtildi.

Hong Kong'ta olduğu gibi Hindistan'ın da birçok kentinde yılbaşı akşamı protesto gösterileri planlanıyor. Ülkede yeni vatandaşlık yasasına tepki gösterenler haftalardır protesto gösterileri düzenliyor.

Asya ülkelerinden Tayvan'ın başkenti Taipeh'de de dünyanın en büyük havai fişek gösterilerinden biri planlanıyor. Ülkenin en yüksek binası olan, 500 metre yüksekliğindeki gökdelen Taipeh 101 üzerindeki havai fişek gösterisinde, organizatörlerin verdiği bilgiye göre 300 saniye içinde 16 bin havai fişek atılacak. Kutlamaya yüzbinlerce kişinin katılması bekleniyor.

Avrupa Türkiye'den sonra yeni yıla girecek

Rusya'da aralarında başkent Moskova'nın da yer aldığı bölgeler, Türkiye ile aynı saatte yeni yıla girecek.

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olacak. Yılbaşı kutlamaları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi yeni yılı TSİ 02.00'de karşılayacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda yüzbinlerce kişinin katılmasının beklendiği açık hava partisi düzenleniyor.

Yeni yıla son girecek ülke

Farklı zaman dilimlerine sahip olan ABD'nin doğu kıyılarında yeni yıla TSİ 08.00'de girilecek.

Dünyada 2020'yi son karşılayan ülke ise Amerikan Samoası olacak. Güney Pasifik'teki ada, Çarşamba günü TSİ 14.00'te yeni yılı karşılayacak.

dpa,DHA/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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