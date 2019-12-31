Dünyada yılbaşı kutlamaları

Dünyanın birçok büyük kentinde yılbaşı için kutlamalar yapılıyor.Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati dünyada 2020'ye ilk giren ülkeler oldu. Bu iki ada ülkesinin TSİ 13.00'te yeni yıla girmesinin ardından bir saat sonra Yeni Zelanda havai fişekler eşliğinde 2020'yi karşıladı. Ülkenin büyük kentlerinden Auckland'ın simgelerinden Harbour Köprüsü ve 300 metre yüksekliğindeki Sky Tower, rengarenk havai fişekler gösterilerine sahne oldu.

Yeni Zelanda'dan önce yeni yıla giren Samoa'nın başkenti Apia'daki havai fişek gösterileri bu yıl ülkedeki kızamık salgınının gölgesinde gerçekleşti. Ülkede Ekim ayının başından beri en az 81 kişi kızamık sonucu hayatını kaybetti. Samoa 2011 yılında bulunduğu zaman dilimini değiştirerek, dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler arasına girmişti. Bu nedenle ülke, yeni yıla ilk girenler arasında yer almak isteyen turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Yangınların gölgesinde kutlama

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkelerden biri de Avustralya oldu.TSİ 16.00'da 2020'ye giren ülkenin önemli kentlerinden Sidney'de yeni yıl havai fişek gösterisi ile karşılandı. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan orman ve çalı yangınları nedeniyle başlatılan kampanyada havai fişek gösterisinin iptal edilmesi için yüzbinlerce kişi imza vermiş olsa da, kent belediyesi gösteriden vazgeçmedi. İtfaiyenin özel izni ile yapılan gösteriyi binlerce kişi izledi. Ülkenin diğer kentlerinde ise havai fişek gösterileri iptal edildi.