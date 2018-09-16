Dünyada lanetli olduğuna inanılan ürkütücü yerler

Bu adanın vebalıları tedavi etmek için değil de daha çok sürgün etmek için kullanılmış.

Dünyadaki 15 lanetli yer

1 / 16 Poveglia Adası (İtalya) Buradaki ölümlere dayanamayan bazı doktorların adada bulunan kuleden atlayıp burayı lanetlediğine inanılıyor.

2 / 16 Doğu Eyalet Hapishanesi (Philadelphia, ABD) 1940 ile 1970 yılları arasında bu hapishanede farklı sebeplerden ötürü yaklaşık 1200 mahkum ölmüş. 1970 sonrası hayaletler görüldüğü gerekçesiyle kapatılan bu hapishane “huzura erememiş ruhların vatanı" olarak nitelendiriliyor.

3 / 16 Hoia Baciu Ormanı (Napoca, Romanya) “Perili Orman" diye de bilinen Hoia Baciu Ormanı'nı giden ziyaretçilerin birçoğu, oradayken “bir şeyler tarafından" izlendikleri duygusuna kapılıyormuş. Bölgede yaşayanların inandığı şehir efsanesine göre de bu ormana giren geri dönemezmiş.

4 / 16 Stanley Oteli (Kolorado, ABD) Cinnet filminin esinlendiği otelde kalmak ister misiniz? Otelin eski sahipleri F.O. ve Flora Stanley'in hala odaları gezdiğine ve hatta görüntülerinin kamera kayıtlarına yansıdığı öne sürülüyor.

5 / 16 Satanist ayinleriyle ünlü Bobby Mackey’s (Kentucky, ABD) 1850'lerde mezbahane olarak kullanılan bu binanın o yıllar arasında ayrıca Satanist ayinlere ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bu ayinler esnasında hayvanların yanı sıra insanlar da kurban olarak kullanılıyormuş. Mezbahanın bodrumunda cehenneme açılan bir kapı olduğu da inanışlar arasında.

6 / 16 Loftus Hall (Wexford İrlanda) Önceden bir malike olarak kullanılan ve sonrasında otele çevrilen Loftus Hall, bölgede yaşayan yerliler tarafından “Şeytanın uyuduğu yer" olarak nitelendiriliyor.

7 / 16 Preston Kalesi (Kalifornia, ABD) İlk bakışta kalınabilecek çok güzel bir yere benzeyen Preston Kalesi, 1890'larda erkek çocuklar için ıslahevi olarak kullanılmış. Burayı ziyaret edenler, kapıların kendi kendine çarptığı ve birilerinin onlara dokunduğunu ileri sürüyorlar.

8 / 16 Villisca Axe Cinayet Evi (Lowa, ABD) Bu evde 1962 yılında 6 çocuk ve 2 yetişkinin ölü bedenleri yataklarında bulunmuş. Bu cinayetleri kimin işlediği hala gizemini korurken, bölgede yaşayanlar evden bazı gecelerde çığlık ve ağlayan çocuk sesleri duyduklarını iletiyor.

9 / 16 Dammasch Hastanesi (Wilsonville, Oregon) Akıl hastalarının tedavi edildiği bu hastanede, tedaviye cevap vermeyen hastalar yalnız bırakılıyormuş. Boşaltıldıktan sonra meraklıların gizlice girdiği hastanede yeni oluşmuş ayak izleri gördüklerine, anahtar sesleri ve diyafonlardan gelen garip sesler duyduklarına dair efsaneler var.

10 / 16 Edinburgh Mahzenleri (Edinburgh, İskoçya) Bu mahzen 1700'lü yıllarda sorgu merkezi olarak kullanılmış. Bu işlevinin yanında bu mahzenin bazı bölümlerinin seri katiller üzerinde deney yapmak için kullanıldığı da biliniyor. Burayı ziyaret edenler de sorgulara ait konuşmalar duyduklarını ve bazen birisinin kollarını sıktığını hissettiklerini iletiyor.

11 / 16 Lemp Mansion (St. Louis) 1900'lerin başında Lemp ailesine ait bireyler bu evde teker teker ölmeye başlamış. İntihar, kalp krizi gibi değişik sebeplerle gelen bu ölümler evi lanetlemek için bölgede yaşayanlara yetmiş.

12 / 16 Bekar Koru Mezarlığı (Bremen, Illinois) Satanistlerin sürekli ayin yapıp mezarları tahrip etmesinden dolayı bu mezarlıkta hayaletlerin geceleri adeta bir “bekçi" gibi devriye gezdiklerine inanılıyor.

13 / 16 Banff Springs Hotel (Alberta, Kanada) 1975'te “burayı lanetleyeceğim" dedikten sonra ölen bir bellboyun (valiz taşıyıcısı), dediğini yaptığına inanılıyor. Konaklayan misafirler, odalarına döndüklerinde valizlerinin düştüğü ve ana balo solununda geceleri bir gelinin dans ettiğini gördüklerini iletiyor.

14 / 16 Myrtles Çiftliği (St. Fransciville, Louisiana) Çiftliği'ndeki hayaletin köle bir kız olduğu inanılıyor. Burayı garip kılan durum ise bu hayaletin fotoğrafının 1992'de evi araştıran National Geographic ekibi tarafından çekilmiş olması.

15 / 16 İşte National Geographic'in çektiği o gizemli fotoğraf...