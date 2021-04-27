Dünyada 1 milyar yetim ve öksüz var!

Vakıftan yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından ilan edilen "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nün bu yıl 8. kez tüm İslam dünyasında yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması, yetim üreten savaş, yoksulluk, hastalık ve insan eliyle gerçekleşen diğer afetlerin en aza indirilmesi amacıyla idrak edildiği aktarıldı.

Açıklamada, neredeyse tüm devletlerin kabul ve taahhüt ettiği Çocuk Hakları Bildirgesi'yle ülkelerin, çocukların yaşama ve eğitim ile sağlık hizmetlerinden adil şekilde yararlanma haklarının olduğunu, çocukların din, dil, ırk ve mensubiyet ayrımı gözetmeksizin eşit şartlarda imkanlardan yararlanabileceklerini kabul ettiği kaydedildi.

Savaş, yoksulluk, insan eliyle gerçekleşen afetler, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tamamlayamadığı ve haklarının bir bir yok edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sayıları yüz milyonları aşan yetimlerimiz savunmasız, korumasız ve karamsar bir pencereden dünyanın sisli manzarasını seyretmekte. Henüz geç olmadan, insanlığı Suriye'de kendi devleti tarafından yetim bırakılmış çocuklara şemsiye olmaya, Doğu Türkistanlı çocukların sesini duymaya, Filistin'de öz yurdunda parya olan çocukların yanında olmaya, Arakan'da yıllar yılı vatansızlık ve göçebeliğin karanlığında kaybolan çocukları görmeye velhasıl dünyayı 400 milyon yetime hami olmaya davet ediyoruz. Uluslar üstü sözleşmeler, kanunlar ve kocaman cümlelerle kabul ve taahhüt edilen çocuk hakları konusunda ne yazık ki dünya ödevlerini yapmamıştır. Çocuk hakları konusunda dünya sınıfta kalmıştır."