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Dünyadaki bilinen son dişi beyaz zürafa kaçak avcılarca öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Kenya'da doğal hayatı koruma görevlileri, dünyada türünün son örneği olduğu düşünülen dişi bir beyaz zürafanın kaçak avcılarca öldürüldüğünü duyurdu.

Dünyadaki bilinen son dişi beyaz zürafa kaçak avcılarca öldürüldü

İshakbini Hirola Koruma Bölgesince yapılan açıklamada, anne ve yavrusunun "iskelet halinde" bulunduğu ve en az 4 ay önce öldüklerinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada hayvanların silahlı kaçak avcılarca öldürüldüğü belirtiliyor.

Ender görülen bu zürafa türü Kenya'da yaban hayatı koruma bölgesinde yaşıyordu. Hayvanların haftalarca görülmemesi üzerine Kenya Yaban Hayatı Servisi inceleme talep etmişti.

Kenya'nın Garissa Belediyesi koruma bölgesinin müdürü Muhammed Ahmetnur yaptığı basın açıklamasında, "Bu, İcara toplumu ve tüm Kenya için çok üzücü bir gün. Dünyada koruması altında beyaz zürafa bulunan tek topluluk bizdik" dedi.

Ahmetnur, zürafaların öldürülmesinin, "nadir ve eşsiz türlerin korunumu için topluluğun attığı muazzam adımlara bir darbe, koruma çabalarına sürekli destek sağlanması yönünde uyarıcı bir ikaz olduğu" belirtti.

Anne ve yavrusunun öldürülmesi sonrasında hayatta sadece tek bir erkek beyaz zürafa kaldı.

Bu eşsiz hayvanlar, parlak beyaz postlarını bazı deri hücrelerine renk veren pigmentasyonu engelleyen ve lösizm diye bilinen bir durumun miras aldılar.

Lösizm, hücrelerde melanin üretimini engelleyen albinizmden farklılık arz ediyor.

İlk kez 2016 martında Kenya'da görülen beyaz zürafalar, 2017'de eşsiz beyaz renklerinin fotoğraflanması üzerine haberlerde yer bulmuştu.

Afrika Yaban Hayatı Vakfı'na göre, kaçak avcılık ve yaban hayatı ticaretinin de katkılarıyla son 30 yıl içinde zürafa nüfusu yüzde 40 oranında azaldı.

Doğru Afrika ülkesi Kenya'nın ana koruma kurumu olan Kenya Yaban Hayatı Topluluğu, beyaz zürafa ölümlerinin araştırıldığını belirtti.

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