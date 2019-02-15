Dünyadaki çatışmalar yılda 100 bin bebeği canından etti

LONDRA (AA) - Yardım kuruluşu Save The Children, 5 yılda 1 yaşın altında 500 binden fazla çocuğun çatışmaların yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İngiltere merkezli yardım kuruluşunun bugün yayımlanan raporuna göre, 2013-2017 yıllarında dünyadaki çatışmalardan olumsuz etkilenerek hayatını kaybeden 1 yaşında altındaki çocukların sayısı 500 bini geçmiş olabilir.

Raporda, bunun, açlık, hastalık, hastanelerin hasar görmesi ve yardım ulaştırılamaması gibi nedenlerle ölen çocukların sayısı olduğu, doğrudan doğruya saldırılarda hayatını kaybeden çocukları içermediği vurgulandı.

Bunun "yılda 100 bin, günde de 300 çocuğun hayatını kaybettiği" anlamına geldiği belirtilen raporda, ölümlerin çoğunluğunun 10 çatışma bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, bu bölgeler Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Mali, Nijerya ve Somali olarak sıralandı.

Rapora göre, aynı dönemde benzer nedenlerle hayatını kaybeden 5 yaşın altındaki çocukların sayısı 870 bine yükselirken, çatışmalarda yaşamını yitiren militan veya askerlerin sayısı ise 175 binde kaldı.

Save The Children'ın raporuna göre, 2017'de dünyadaki çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların sayısı bir önceki yıla göre 30 milyon artarak 420 milyon oldu.

