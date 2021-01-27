Dünyadaki Corona Vakalarının Sayısı 100 Milyonu Aştı

Çok sayıda ülke Corona virüsü aşısına erişim ve dağıtım zorluklarıyla mücadele ederken, dünya çapında kayda geçen Corona virüsü vaka sayısı 100 milyonu aştı. Can kaybı da 2 milyon 100 bini geçti. Küresel çapta Corona virüsü vaka sayısı 11 ayda 50 milyona ulaşırken 100 milyon eşiği, sadece üç ayda aşıldı. Amerika, Brezilya, Hindistan ve Meksika, 100 binden fazla ölüm vakasının kayda geçtiği dört ülkeyken bu listeye Salı günü İngiltere de eklendi. İngiltere, Avrupa kıtasında Corona enfeksiyonunun yol açtığı can kaybının 100 bini geçtiği ilk ülke oldu. Kamu sağlığı yetkilileri, virüsün yayılmasını engellemek için insanları maske kullanmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya ve kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor. Hükümetlerse farklı kademelerde kapanma önlemleriyle salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Güney Kore’de yeni vakalar Güney Kore de patlak veren son vakaları kontrol altına almaya çalışıyor

Güney Koreli sağlık yetkilileri, tespit edilen 297 vakanın kaynağının bir Hıristiyan örgüte bağlı altı kilise ve okul olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Örgütün ülkedeki 40 şubesinden 32'sinde bulunan herkese Corona testi yapılması talimatı verildi.

Peru alarmda Hastanelerin hızla artan Corona enfeksiyonu vakalarıyla başa çıkmakta zorlandığı Peru, başkent Lima ve dokuz bölgede eve kapanma uygulamasına geçti. Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, açık kalması zorunlu olmayan mağazaların kapanacağını, bölgesel seyahatlerin askıya alınacağını, Brezilya ve Avrupa ülkelerinden uçuşların en erken 14 Şubat'a erteleneceğini açıkladı. Sagasti, Çin ilaç firması Sinopharm’ın ürettiği Corona virüsü aşılarının ilk partisinin "gelecek günlerde" Peru'ya ulaşacağını, kitlesel aşılamanın Şubat ayında başlayacağını söyledi. Rusya Corona önlemlerini gevşetiyor Moskova'da ise yetkililer, vaka sayılarındaki iyileşmeyi gerekçe göstererek bar, gece kulübü ve restoranların gece kapalı kalması gibi bazı önlemleri kaldırdı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Çarşamba gününden itibaren işyeri elemanlarının en az yüzde 30'unun evden çalışması zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Sobyanin, "Bu şartlar altında en hızlı ekonomik iyileşmeyi sağlayacak ortamı oluşturmak bizim görevimiz" dedi.

Moskova'da kitlesel yürüyüşlerde, mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğu ise hala geçerli. Sobyanin, üniversitelerde uzaktan eğitimin sona erdirilmesi konusunu 6 Şubat'ta değerlendireceklerini kaydetti. Dünyada en çok vaka sayısına sahip ülkeler sıralamasında dördüncü olan Rusya, sonbahar aylarında salgının Avrupa'ya hakim olduğu dönemde sert kapanma önlemleri alma yolunu tercih etmemişti. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, son bir haftada 12 milyonluk başkentte günde ortalama 2 ila 3 bin yeni vaka tespit edildiğini, bu sayının, sonbahar aylarında kaydedilen günlük 7 bin vakaya kıyasla ciddi bir düşüş olduğunu söyledi. Sobyanin ayrıca Haziran ayından bu yana ilk kez Corona enfeksiyonu vakalarının tedavi edildiği hastanelerdeki yatakların yarısının boş olduğunu belirtti. Rusya'da pandeminin başından bu yana yaklaşık 3 milyon 775 bin vaka tespit edildi. Resmi can kaybı ise 71 bin 76. Ancak vaka sayılarının az gösterilmesi nedeniyle ölü sayısının bundan çok daha yüksek olduğu sanılıyor.

Ocak ayı başında kitlesel aşılama kampanyası başlatan Rusya, yerli üretimi olan Sputnik V aşısını tüm vatandaşlarının erişimine açtı.