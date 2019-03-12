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Dünyadaki diş hekimliği fakültesi öğrencileri Yeditepe'de buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencileri "6. Uluslararası & 8. Ulusal Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi" için Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencileri "6. Uluslararası & 8. Ulusal Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi" için Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde buluşacak.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kongre bu yıl, İngiltere, Makedonya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Fransa, İsviçre, Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere 10 farklı ülkeden, yaklaşık 300 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun da (TÜBİTAK), destekçileri arasında yer aldığı bu yılki kongreye, altı uluslararası bilim insanı ve ünlü eğitmen Erdem Ercan konuşmacı olarak katılacak.

Dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin birbirinden iddialı bilimsel çalışmalarıyla yer alacağı YUDSA Kongresi'nin 8’ncisi, 15-17 Mart'ta, İstanbul Göztepe'deki Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

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