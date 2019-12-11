Dünyadaki dört Urartu kazanından biri "Urartu'nun başkenti"nde sergilenecek

Müze müdürü Erol Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urartuların Van Gölü Havzası'nın geniş bir bölümünde hüküm sürdüğünü ve o döneme ait önemli eserler bıraktığını söyledi.

Kemer işlemeleri üzerinde dört boğa başı eklentisi olan ve dini törenler öncesinde tapınak girişlerine konulduğu değerlendirilen kazanlardan 2'si Almanya'da, biri de Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor.

Definecilerin boğa başlarından bir tanesini kırdığı ve bir bölümünü de tahrip ettiği kazan, işlemlerin tamamlanmasının ardından Van Müzesi'nde sergilenecek.

Urartuların metal sanatını çok iyi bildiğini ve bu ustalığı tüm eserlerine yansıttığını anlatan Uslu, boğa ve siren eklentili kazanları yaygın olarak libasyon sahnelerinde kullandığını belirtti.

Dörtlü sistemle yapılan boğa başlı eserlerden şu ana kadar sadece bir tanesinin Türkiye'de olduğunu anlatan Uslu, "Daha önce Ayanis Kalesi'nde yapılan kazılarda payeli salon ve depo bölümünde çıkarılan iki kazanda boğa ya da aslan başı yoktu. Artık envanterimizde boğa başlı bir eserimiz var. Bu eser, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda definecilerden ele geçirildi ve oradaki müzeye teslim edildi. Bakanlığımızla irtibat kurduk ve eseri Van'a getirdik. Eserde restorasyon çalışmaları başlattık." diye konuştu.

Kazanın üzerindeki boğa başlarından birinin söküldüğünü anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Kazanın üzerindeki üç boğa başı üzerinde restorasyon çalışmaları sürüyor. Tahrip edilen gövde kısmındaki çalışmaların tamamlanmasıyla eseri müzemizde sergileyeceğiz. Bu eser müzemizde tektir. Urartular döneminde tapınakların sağ ve sol taraflarında üç ayaklı bir sütun üzerine konuluyordu. Tamamen dini amaçlı kullanılıyordu. Boğa başlı bu eserin Van Müzesi'ne kazandırılması müzemizin Urartu koleksiyonu açısından güçlü bir zenginliğe ulaştığını gösteriyor."