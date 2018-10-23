"Dünyadaki emsallerini geride bırakan silahlara sahibiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet kurum ve kuruluşlarının, milli savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunduklarını vurgulayan Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı olarak da yerli sanayinin gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Toplantı kapsamında, yerli savunma sanayisinde kullanılan silah ve ekipmanları, yurt dışından katılan misafirlere tanıttıklarını anlatan Çetin, sergide çoğunlukla Türk yapımı malzemelerin yer aldığını, bunların yabancı katılımcılar tarafından da büyük beğeni topladığını dile getirdi.

Zirve çerçevesinde, 21 firmanın katılımıyla sergi düzenlendi. Sergiyi gezen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen organizasyonun bu yılki ev sahipliğini Türkiye'nin yaptığını söyledi.

Antalya'da, 19 ülkeden katılımcının yer aldığı Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Zirvesi kapsamında, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çeşitli ebatlardaki silah ve ekipman açılan sergide tanıtıldı.

Sahip oldukları silah ve ekipmanların büyük bir bölümünün yerli üretim olduğuna işaret eden Çetin, "Sergide görmüş olduğunuz tüm araç, gereç ve malzemeler dünyadaki emsalleriyle boş ölçüşecek nitelikte, hatta çoğu malzemelerimiz emsallerini geçmiş durumda. Bundan emin olun. Gururla bu sergiyi açtık. Tüm silahlı kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, yerli savunma sanayisi ürünlerini güven duyarak kullanıyor." diye konuştu.

Yurt dışında yapılan organizasyonlardaki sergilerde daha az malzemelerin sergilendiğini, Türkiye'de ise yüzlerce araç ve gerecin tanıtıldığını anlatan Çetin, yerli firmaların da bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inandığını bildirdi.

Sergideki malzemelerin, Türkiye'nin savunma sanayisinde hangi boyuta geldiğini gösterdiğini ifade eden Çetin, yabancı ülkelerin jandarma komutanlarının sergide gördükleri Türk yapımı malzemelerden çok etkilendiklerini beyan ettiklerini aktardı.

Yabancı katılımcıların, kendi ülkelerinde de bu malzemeleri görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Çetin, zaman içerisinde yerli firmaların bu malzemeleri talepte bulunan ülkelere ihraç edeceklerini söyledi.