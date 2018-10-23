"Dünyadaki emsallerini geride bırakan silahlara sahibiz"

Antalya'da, 19 ülkeden katılımcının yer aldığı Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Zirvesi kapsamında, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çeşitli ebatlardaki silah ve ekipman açılan sergide tanıtıldı.
Zirve çerçevesinde, 21 firmanın katılımıyla sergi düzenlendi. Sergiyi gezen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen organizasyonun bu yılki ev sahipliğini Türkiye'nin yaptığını söyledi.
Toplantı kapsamında, yerli savunma sanayisinde kullanılan silah ve ekipmanları, yurt dışından katılan misafirlere tanıttıklarını anlatan Çetin, sergide çoğunlukla Türk yapımı malzemelerin yer aldığını, bunların yabancı katılımcılar tarafından da büyük beğeni topladığını dile getirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet kurum ve kuruluşlarının, milli savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunduklarını vurgulayan Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı olarak da yerli sanayinin gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.
Sahip oldukları silah ve ekipmanların büyük bir bölümünün yerli üretim olduğuna işaret eden Çetin, "Sergide görmüş olduğunuz tüm araç, gereç ve malzemeler dünyadaki emsalleriyle boş ölçüşecek nitelikte, hatta çoğu malzemelerimiz emsallerini geçmiş durumda. Bundan emin olun. Gururla bu sergiyi açtık. Tüm silahlı kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, yerli savunma sanayisi ürünlerini güven duyarak kullanıyor." diye konuştu.
Yurt dışında yapılan organizasyonlardaki sergilerde daha az malzemelerin sergilendiğini, Türkiye'de ise yüzlerce araç ve gerecin tanıtıldığını anlatan Çetin, yerli firmaların da bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inandığını bildirdi.
Sergideki malzemelerin, Türkiye'nin savunma sanayisinde hangi boyuta geldiğini gösterdiğini ifade eden Çetin, yabancı ülkelerin jandarma komutanlarının sergide gördükleri Türk yapımı malzemelerden çok etkilendiklerini beyan ettiklerini aktardı.
Yabancı katılımcıların, kendi ülkelerinde de bu malzemeleri görmeyi arzu ettiklerini dile getiren Çetin, zaman içerisinde yerli firmaların bu malzemeleri talepte bulunan ülkelere ihraç edeceklerini söyledi.
Tüm ekipmanların çok değerli olduğuna dikkati çeken Çetin, "Terörle mücadelede bu silahları kullanıyoruz, sonuçlarını da siz görüyorsunuz. Daha iyisi olsa arkadaşlarımız onları da üreteceklerdir. Buradaki malzemelerin çoğu bizim firmalarımız tarafından İngiliz ordusuna satılıyor ve başka ülkelere satılıyor. Şükürler olsun yerli sanayi bu konuda dünyadaki rakiplerinden geri kalmayacak güçte." diye konuştu.
Program kapsamında açılan sergide, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çeşitli ebatlardaki tabanca, makineli tüfek ve ekipmanlar tanıtıldı. Olay yeri incelemede en son teknoloji ürünlerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında kullanıldığı belirtilen çok dalga boylu ışık kaynağı cihazı da sergilenen malzemeler arasında yer aldı. Yüzeyde temizlenen kan biyolojik bulgularının tespitinde kullanılan cihaz, katılımcıların ilgi odağı oldu.
Sergide Türk yapımı MPT-76 piyade tüfeği, Bora-12 keskin nişancı tüfeği, 40 kişilik otobüste kişilerin kimlik bilgilerini 3 dakikada taramaya yarayan "Takbul" gözlükleri, Afrin operasyonunda kullanılan el yapımı patlayıcılara yönelik sinyal karıştırıcı malzemeler de katılımcıların ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.
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