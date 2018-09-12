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"Dünyadaki en büyük işsizlik oranı Filistin'de"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 22:11 | Son Güncelleme

BM, işgal altındaki Filistin topraklarında işsizliğin geçen yıl yüzde 27,4 ile dünyanın en yüksek oranına ulaştığı, Gazze'deki durumun ise "felaket" olduğu uyarısını yaptı - UNCTAD Genel Sekreter Yardımcısı Isabelle Durant: - "Gazze'deki durum giderek daha da yaşanılmaz hale geliyor. Bu felaket"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında işsizliğin geçen yıl yüzde 27,4 ile dünyanın en yüksek oranına ulaştığını duyurdu.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD), Filistin halkının karşılaştığı zorluklara ilişkin hazırladığı yıllık raporunda, Filistin topraklarında tarımsal üretimin 2017'de yüzde 11 oranında düştüğü belirtildi.

Raporda, 30 yaş altı Filistinlilerin yarısının işsiz olduğu, ekonomik büyümenin yüzde 3,1 olmasına rağmen, kişi başına düşen yıllık gelirin ise sabit kaldığına işaret edildi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik kısıtlamalarının devam ettiği belirtilen raporda, Filistin topraklarındaki işgalin yaşam koşullarını daha da olumsuz hale getirdiğinin altı çizildi.

Raporda, ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ve Filistin halkına yönelik mali yardımları tamamen durdurma kararı eleştirildi. Ayrıca, ABD'nin kararı öncesi de Filistin halkına yönelik uluslararası yardımlarda sert düşüşün yaşandığına dikkat çekildi.

- "Gazze'deki durum felaket"

İşgal altındaki Filistin topraklarında işsizliğin geçen yıl yüzde 27,4 ile dünyanın en yüksek oranına ulaştığının altı çizilen raporda, 11 yıldır ekonomik abluka altındaki Gazze'de ise insani durumun kötüleşmeye devam ettiği ifade edildi.

Raporda, Gazze'ye yönelik İsrail kısıtlamalarının özellikle önem arz ettiği vurgulanarak, Gazze Şeridi'ndeki koşullar, "insani derin bir acı ve yardım bağımlılığına indirgenmiş" şeklinde nitelendirildi.

İsrail'in Gazze halkına yönelik geçmişteki askeri saldırılarının detaylarıyla anlatıldığı raporda, uzun yıllardır devam eden elektrik sıkıntısının da had safhaya ulaştığı belirtildi.

UNCTAD Genel Sekreter Yardımcısı İsabelle Durant, BM Cenevre Ofisi'nde rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'deki durum giderek daha da yaşanılmaz hale geliyor. Bu felaket." dedi.

Durant, Filistin'de durumun her geçen yıl "daha kabul edilemez" ve "zor bir hale" geldiğini kaydetti.

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