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  4. Dünyadaki en eski katı madde bulundu

Dünyadaki en eski katı madde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

ABD'deki araştırmacılar, 50 yıl önce Avustralya'ya düşen bir meteorda dünyanın şu ana kadar bulunan en eski katı maddesini keşfetti.

Meteordaki yıldız tozunda keşfedilen madde yaklaşık 7 milyar yaşında.Araştırmacılar, dünyadaki en eski katı maddeyi buldu. Söz konusu maddenin 1969 yılında Avustralya'ya düşen bir meteorda bulunduğu açıklandı.

Elli yıldır ABD'nin Chicago kentindeki Feild Museum'da tutulan meteor üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan keşifle ilgili ayrıntılar PNAS dergisinde yayımlandı.

Müzenin araştırmacılarından Philipp Heck, meteorun içinde bulunan yıldız tozunun parçası olan tanecikleri inceledi. Heck, Güneş Sistemi öncesi dönemden kalan bu tanecikler için "Bunlar, gerçek yıldız tozu. Yıldızlardan kalan katı numuneler" ifadesini kullandı.

Feild Museum araştırmacıları daha önce meteordaki sadece 20 taneciğin yaşını belirleyebilmişti. Ancak araştırmacılar geliştirdikleri yeni bir yöntemle, mikroskobik boyuttaki 40 farklı taneciğin daha yaşını tespit etti.

Önceki taneciklere göre daha yaşlı olan bu taneciklerin yaşlarının 4,6 milyar ile 4,9 milyar arasında değiştiği açıklandı.

Söz konusu yıllar, yıldızların parçalanmaya başladığı döneme tekabül ediyor. İncelenen tipteki yıldızların 2-2,5 milyar yıl yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, keşfedilen yıldız tozlarının yaşı 7 milyara kadar çıkıyor.

Yapılan keşifle ilgili konuşan Heck, "Bunlar bulunan en eski katı maddeler. Bize galaksimizdeki yıldızların nasıl oluştuğu konusunda fikir verecekler" dedi.

Araştırmacılar, aynı metodu diğer meteorlar üzerinde de denemeyi planlıyor.

AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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