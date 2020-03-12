Dünyadaki ilk beğeni ortaya çıktı! İşte 30 bin yıl öncenin Facebook ve Twitter'ı

Michigan Üniversitesi’nden bilim insanları Afrika’nın devekuşu bulunmayan Lesoto bölgesinde 30 bin yıllık devekuşundan yapılmış mücevherler buldular. Arkeologlar, bulunan ortası delik halka şeklindeki mücevherlerin yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Kalahari Gölü’nde yaşayan deve kuşlarının yumurtasından yapıldığını ortaya koydu.

Devekuşu yumurtasından yapılmış mücevherler

Araştırmayı gerçekleştiren arekeologlar bulunan halkaların eski sosyal ağların görünür işaretleri olduğuna inanıyor. Buna göre, günümüzdeki sosyal medya beğenilerine benzer bir şekilde, 30 bin yıl önce avcı-toplayıcı insa toplulukları birbirlerine devekuşu yumurta kabuğundan yapılmış mücevherler verdi.

FACEBOOK, TWİTTER VE DAHA FAZLASI Michigan Üniversitesi'nden arkeolog Brian Stewart, “Devekuşu yumurta kabuğu ve onlardan yapılan mücevherler temelde Facebook veya Twitter'ın Taş Çağı versiyonu olarak görev yapıyorDU” ifadelerini kullandı. Stewart, bulunan halkaların 'Eş seçimi için karşısındakine isteğini ifade etmesine olanak tanırken diğerlerini de ilişki durumu konusunda bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Bununla birlikte, antropologlar ve arkeologlar, avcı-toplayıcıların kişilerarası ilişkilerini güçlendirmek için devekuşu yumurtası kabuğu kullandığını uzun zamandır biliyorlar. Kalahari Çölü'nde yaşayan Bushman topluluğunda hala bu şekilde toplumsal pratikler uygulanıyor.

Devekuşları tipik olarak Lesoto'nun dağlık, yüksek rakımlı ortamında yaşamıyor.