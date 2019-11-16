’Dünya’daki Mars’ misafirlerini ağırladı

Sivas’ta kızıl rengi ile ’Dünya’daki Mars’ olarak adlandırılan Eğribucak Kayalıkları her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sivas’ta şehir merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Eğribucak Kayalıkları jeopark sahasına turistlerin ve araştırmacıların ilgisi her geçen gün artıyor. Kızıl rengi ile Mars’a benzetildiği için ‘Dünya’daki Mars’ olarak da adlandırılan kayalıklar kafileler halinde gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Bugün Sivas Valiliği öncülüğünde geniş bir katılımla kayalıklarda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Birçok ziyaretçi ilk kez gördüğü kayalıklara hayran kaldı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş sırasında kayalıklar hakkında bilgi aktarımı da yapıldı.

Kayalıkları ziyaret eden doğa tutkunları, sarp kayalıklar arasında yürüyüş, tırmanma ve fotoğraf safari yaptı. Küçük şelaleleri, dağ keçilerini, kaya içerisine oyularak yapılmış gözlem kulesini ve kayalıklar üzerine yapılan yapım tarihi belli olmayan manastır kalıntılarını gözlemleme imkanı buldu.



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