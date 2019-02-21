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Dünyadaki Mars ’Sivadokya’ ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Sivas’ta ’Sivadokya’ olarak adlandırılan ve yüzey şekli ile Mars gezegenine benzeyen Eğribucak kayalıkları ziyaretçi akınına uğruyor.

Dünyadaki Mars ’Sivadokya’ ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas’ta ’Sivadokya’ olarak adlandırılan ve yüzey şekli ile Mars gezegenine benzeyen Eğribucak kayalıkları ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgenin tanıtımı amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları kayalıklara geziler düzenliyor.
Sivas’a 23 kilometre mesafede bulunan Eğribucak kayalıkları şekilleri ve rengi ile araştırmacıların ve turistlerin ilgisini çekiyor. Dünya’daki Mars ’Sivadokya’ olarak da adlandırılan bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgenin tanıtımı amacıyla Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Dağcılık İl Temsilciliği, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK), Alpin Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Cumhuriyet Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu (CÜDAST) ve Herkes İçin Spor Sivas İl Temsilciği tarafından yürüyüş düzenlendi. 85 kişinin katıldığı yürüyüşte doğanın korunmasına dikkat çekildi. Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içindeki yürüyüş rotalarından biri olan saha, kayalıkların turizme kazandırılması için çalışmalar ise devam ediyor. Doğayı gençlerle buluşturmayı hedefleyen kuruluşlar yörenin tanıtımına yönelik çalışmaları gönüllü yapıyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay,"Dünyadaki Mars ’Sivadokya’ doğa yürüyüşü gezisi düzenledik. Eğribucak kayalıklarındayız. Yukarı Kızılırmak Jeopark içerisindeki 8 rotadan bir tanesini oluşturmakta gençlerle birlikte buranın oluşumlarını ve doğa farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Bu sahanın turizm kazandırılması için çaba sarf ediyoruz.
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir,"85’e yakın arkadaşımızla Eğribucak köyündeki 23 milyon yıl geçmişi olan yerde Sivas’ımızın bir değeri olan güzel ve doğa harikası yere faaliyet düzenledik." diye konuştu.

Dünyadaki Mars ’Sivadokya’ ziyaretçi akınına uğruyor

Dünyadaki Mars ’Sivadokya’ ziyaretçi akınına uğruyor

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