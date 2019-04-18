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Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle "S.O.S." verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyadaki şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Ergan Dağı’nın zirvesinde çaldığı davul ile imdat çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkartarak yardım çağrısında bulundu - Prof. Dr. Mehmet Kavukçu: "Davul ile çıkardığım ses S.O.S. sinyaliydi, çalışmamda mors alfabesinde üç kısa, üç uzun ve üç kısa ile SOS sesini davul ile verdim. Hem yerel, hem ulusal hem de evrensel bir bütün olarak yardım çağrısında bulunmaya çalıştım"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyadaki şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla Ergan Dağı’nın zirvesinde çaldığı davul ile imdat çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkartarak yardım çağrısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki savaş ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla insanlık ile insani değerlere dikkati çekmek isteyen Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Ergan Dağı'nın zirvesinde çaldığı davul ile evrensel bir yardım çağrısı olan S.O.S. sinyali sesi çıkardı. Kavukçu, davulun üzerine attığı beyaz boya ile insanlığın saflığına, kırmızı boya ile şiddete, siyah boya ile de şiddet sonrası karamsarlığa dikkati çekmek istedi. Kavukçu, böylece "savaşa ve şiddete hayır" mesajı vermeyi amaçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavukçu, izleyicileri kameranın gözünden birer saldırgana dönüştürmek isteyen şiddet olaylarının bilgisayar oyunları gibi algılanır olduğunu belirterek, birbirini tetikleyen bu şiddet arzusunun, insani değerleri domino taşları gibi yıktığını söyledi.

Kavukçu, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırının da dini değerlere saldırı adı altında insanlığı ve insani değerleri hedef aldığını ifade ederek, yaşananların sosyal medya üzerinden yayınlanarak çocuk, yaşlı demeden dünyaya aynı anda izlettirilmesinin de insani değerlerin yıkımı ve şiddette gelinen son nokta olduğunu söyledi.

Kavukçu, etkinliği şiddete tepki olarak yaptığını ifade ederek, şunları belirtti:

"İnsanlığın ilk iletişim araçlarından biri olan davul geleneksel dili de içinde barındırıyor. Bir sanatçı olarak herkesin anlayabileceği bir ses olan davul ile insanların en büyük trajedilerinden şiddete tepki vermek, şiddetin var olduğunu insanlara hatırlatmak için bir uyarı vermek istedim. Çalışmamda davul ile boyaları da kullandım. Davul ile çıkardığım ses S.O.S. sinyaliydi, çalışmamda mors alfabesinde üç kısa, üç uzun ve üç kısa ile SOS sesini davul ile verdim. Hem yerel, hem ulusal hem de evrensel bir bütün olarak yardım çağrısında bulunmaya çalıştım. Şiddet var olduğu sürece bu çalışmalarımı sürdüreceğim."

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SOS

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