Habib-i Neccar Camisi ile ilgili bilgi aktaran Çavuşoğlu, bu topraklarda komşuya 'hangi dinin mensubudur' diye sormadıklarını ve o gözle bakmadıklarını, kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmediklerini, ensar anlayışıyla yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini söyledi.

- "Kerkük'te de başkonsolosluk açacağız"

Bugün dünyada 242 temsilciliklerinin olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık, 242'ye ulaştık, dünyada 5. sıradayız. Bazı bölgelerde Latin Amerika ve Afrika kıtasında bu sayı ikiye katlanmadı çok daha farklı sayıda büyükelçilik açtık. Örneğin bundan on sene önce Afrika kıtasında sadece 12 tane büyükelçiliğimiz vardı, bugün 42 tane büyükelçiliğimiz var. Yine bundan yaklaşık on sene önce Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde 6 tane temsilciliğimiz vardı, bugün 17 temsilciliğimiz var, yaklaşık üç katı arttırmışız. Dünyanın her yerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak için misyonlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi hedefimiz 270. Resmi olarak prosedürleri tamamlamak üzere olduğumuz ülkeler var, bittiği zaman büyükelçiliklerimizi açacağız.