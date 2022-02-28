Dünyadaki tüm nükleer bombalar aynı anda patlatılsa ne olurdu? Sonuç tüyler ürpertici!

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası nükleer bombalar tekrar konuşulmaya başlandı. Dünya nükleer bomba tedirginliğini yaşarken, bir YouTube kanalı yayınladığı video ile nükleer bombalar bir anda patlatılırsa ortaya çıkacak korkunç durumu özetledi.

KORKUTUCU NÜKLEER SAVAŞ SENARYOSU!

Üç yıl önce yüklenen ve yüklenmesinden bu yana 25 milyondan fazla kez izlenen o video, YouTube kanalı Kurzgesagt'a ait. "Dünyadaki Tüm Nükleer Bombaları Aynı Anda Patlatsaydık Ne Olurdu?" sorusunu cevaplamaya çalışan video, renkli bir animasyon ile olası bir nükleer savaşın nelere yol açabileceğini gösterdi.

Mart 2019'a kadar üretilen dünyadaki 15.000 nükleer silaha dayanarak hazırlanan videoya göre, bu bombalardan sadece üçü tüm bir şehri yok etmek için yeterli olabilecek güçte.

15 BİNİ ÜÇ MİLYAR TON PATLAYICIYA EŞDEĞER

Videoda, Dünya'nın 4.500 şehrinin tamamını yok etmek için 13.500 nükleer savaş başlığı gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, 15.000 başlığın gücü, kayıtlı tarihteki en ölümcül volkanik patlamalarından biri olan krakatoa yanardağ patlamasından 15 kat daha yıkıcı olan üç milyar ton TNT patlayıcı ile karşılaştırılıyor.

BÖYLE BİR DURUMDA NELER OLABİLİR?

Videoya göre, tüm savaş başlıklarının aynı noktada patlatılması, onlarca kilometre genişliğinde bir ateş topu ve milyonlarca kilometre boyunca yoluna çıkan her şeyi yok edecek bir patlama dalgası yaratacak.

Bu yıkımın ötesinde, basınç dalgası haftalarca dünyanın her yerinde hissedilecek.

Patlamanın neden olduğu mantar bulutu stratosferin dış alanlarına kadar ulaşarak kendini uzaya karşı itecek. Amazon Ormanları, patlamanın yeri olarak belirlenirse, tüm Güney Amerika kıtası alevler içinde kalacak. Radyasyon da patlama yarıçapındaki her şeyi öldürecek ve yüzlerce kilometrelik bir alanı yaşanmaz hale getirecek.

Videodan çıkarılacak ise şu; insanlar gezegendeki her bir uranyumu çıkarırsa ve mümkün olduğu kadar çok bomba üretirse, bu hem gezegenimiz için hem de ırkımız için bir felaket ile sonuçlanabilir.



