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Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2018 09:20 | Son Güncelleme

Farklı ülkelerden insanlar, yeni yıldan beklentilerini ilginç yöntemlerle ifade ediyor. Yeni yılı karşılama kutlamaları her kültüre göre değişiklik gösteriyor.

İşte yeni yılı karşılarken birbirinden ilginç gelenekleri olan ülkeler...

Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler

Farklı ülkelerden insanlar, yeni yıldan beklentilerini ilginç yöntemlerle ifade ediyor. Yeni yılı karşılama kutlamaları her kültüre göre değişiklik gösteriyor.
"Eski yıla ait kötü ruhları kovmak için" evlerin önüne ip asılan Japonya'da, yeni yılın ilk saniyelerine de kahkaha atılarak giriliyor.
Çin'de de "geçmiş yıla ait kötü ruh ve şansızlığı kovmak amacıyla" evler temizleniyor. Ayrıca "şans getirmesi için" kırmızı zarflarda çocuklara para dağıtılıyor.
İsviçreliler, iyi ruhları temsil ettiğine inandıkları kostümleri giyerek yeni yılı karşılıyor.
Hollanda'da "geçen yılın kötü ruhlarını kovmak, yeni yıla huzurlu ve mutlu girmek amacıyla" sokakta yılbaşı ağacı yakılıyor.
Şili'de gece yarısı bir kaşık mercimek yiyenlerin, yeni yılda iş hayatının verimli geçeceğine inanılıyor.
Güney Afrika'da ise "şans getirmesi için" eski ev eşyaları pencereden atılarak, yeni yıla yeni eşyalarla giriliyor.
Belarus'ta, bekar kızların önüne mısır konulup, ortaya horoz bırakılıyor. Horoz, kimin önündeki mısırı yerse, onun diğerlerinden önce evleneceğine inanılıyor.
İspanya'da ise saat 00.00'da 12 üzüm tanesi yutulup, yeni yılla ilgili dilek tutuluyor.
Danimarka'da eski tabaklar kapı önünde kırılarak, kötü şansın gitmesi dileniyor.
Romanya'da da ayı postu giyen insanlar sokakları gezip dans ediyor. Bu sayede kötü ruhların uzak durduğuna inanılıyor.
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Yeni Yıl Etkinlikleri yeni yıl

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