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Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajları

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Elâzığ'da yaşanan depremin ardından dünyanın dört bir yanından dayanışma ve taziye mesajları geliyor.

Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajları

AB Türkiye Delegasyonu resmi hesabından dün yapılan paylaşımda "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin yanındadır” ifadelerine yer verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise mesajında “Bu akşam Türkiye'den acı haberler geldi. Kalbimiz bu günkü depremde tüm yaralananlar ve sevdiklerini kaybedenlerle. Bu gece sizi düşünüyoruz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği ise paylaşımında “Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye” mesajına yer verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yayınlanan taziye mesajında ise “Kardeş ülke Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara Allah’tan şifa dileriz. Azerbaycan kardeş ülke Türkiye halkının kaderini paylaşır, her zaman onunla birliktedir ve her tür yardıma hazırdır” dendi.

DW/BW,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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