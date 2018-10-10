Dünyadan en meşhur sahtekarlıklar

Yerel halk daha uyguna yemek yerken turistler daha fazla ödemek zorunda kalabilir.

İnanılmaz sahtekarlık numaraları

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2 / 23 Yanınıza yaklaşan biri size hemen masaj yapmaya başlayıp, bitrdiğinde de para isteyebilir. Sizin talebiniz olmadan gerçekleşse de bu masaj para vermek zorunda kalabilirsiniz.

3 / 23 Hindistan'da yaşlı bir kadın kafasına koyduğu şişe ile onun fotoğrafını çekmenizi ister ve sonrasında da para isteyebilir. Eğer para vermezseniz sinirlenip sorun çıkabilir. Hindistan'da bu tarz olaylarla karşılaşabilirsiniz.

4 / 23 Yardımsever vatandaş dümeni Yaygın olduğu şehirler: Avrupa (genel)Karmaşık otomatlar ya da ATM’ler için orada bekleyen dümenci size iyi niyetiyle yardımcı olma teklifinde bulunur. Bazıları sonrasında bu servisi için para talep eder. Bazıları kredi kartı şifrenizi görüp sonradan cüzdanınızı çaldığında kullanmak için hafızasına atar.

5 / 23 Flört dümeni Yaygın olduğu şehirler: AtinaÇekici görünümlü bir kadın, yalnız geziyorsanız yanınızda bitip sizinle flört etmeye başlar. Ardından ona bir içki ısmarlamanızı ister ya da birlikte bir bara gitme teklifinde bulunur. Gecenin sonunda gelen hesap, astronomiktir.

6 / 23 Sahte para dümeni Yaygın olduğu şehirler: Mexico City, Bükreş, BogotaPolis kılığındaki dümenci yanınıza gelip bölgede sahte banknotların dolaştığı uyarısını yapar ve cüzdanınızı kontrol etmek ister. Cüzdanı kontrol edip geri verdiğinde maalesef paranız eksiktir.

7 / 23 Sahte bilet dümeni Yaygın olduğu şehirler: Paris, LondraHerhangi bir etkinlik için bilet kuyruğunda beklerken, dümenci yanınıza görevli kılığında gelir ve sırayı bypass edebilecek özel bir bilet teklifinde bulunur. Bu bilet normalden pahalı olduğu gibi, sahtedir de.

8 / 23 Paranın üstünü yavaş verme dümeni Yaygın olduğu şehirler: Avrupa (genel)Dümenci kasiyer para üstünü çok yavaş biçimde, çıkışmıyormuş gibi beklete beklete verir. Amacı sizin sıkılıp çıktığı kadar para üstünü almayı kabul etmenizdir.

9 / 23 Taksi bagaj dümeni Yaygın olduğu şehirler: Las Vegas, Avrupa (genel)Dümenci taksiciler bagaja yüklediğiniz çantalarınızı sizin için hızlıca indirir ve gider. Aslında küçük ve gözden kaçabilecek olan bir çanta ya da poşedi bagajda bırakmıştır. Yine bazı taksiciler, sizden yasal olmadığı halde bagaj parası talep eder.

10 / 23 Telefonla oynayan kasiyer dümeni Yaygın olduğu şehirler: BarcelonaDümenci kasiyer telefonuyla oynuyormuş gibi yapar. Aslında yaptığı kredi kartınızın fotoğrafını çekip sonradan kopyalatmaktır.

11 / 23 Taksimetre dümeni Yaygın olduğu şehirler: Tüm dünya Taksici, şehri bilmemenizden istifade ederek sizi bol bol dolaştırır. Hatta bazıları taksimetrelerini manipüle edecek sistemlere sahiptir.

12 / 23 Tren ve metro dümeni Yaygın olduğu şehirler: Avrupa (genel)Kalabalık tren ve metrolarda çok sayıda yankesici vardır.

13 / 23 Dümenci müzisyen Yaygın olduğu şehirler: New YorkDostane görünen dümenci kendini amatör bir müzisyen olarak tanıtır ve elindeki CD’yi size verip memleketinizde fırsat buldukça çalmanızı ister. CD’yi alırsanız para talep eder. Vermeyi reddederseniz sizi tehdit etmekte beis görmez.

14 / 23 Sahte polis dümeni Yaygın olduğu şehirler: Asya (genel)Dümenci yanınıza yaklaşıp size uyuşturucu temin edebileceğini söyler. Kabul ederseniz birden sahte bir polis peyda olur ve hakkınızda işlem yapma tehdidiyle sizden rüşvet talep eder.

15 / 23 Leke bulaştırma dümeni Yaygın olduğu şehirler: Brezilya ve Arjantin (genel)Dümenci leke yapacak bir maddeyi (ketçap vs.) üzerinize yanlışlıkla dökmüş gibi yapar ve özür dileyerek temizlemek ister. Temizlik esnasında ceplerinizi yoklar ve bulduğu şeyleri aşırmaya çalışır.

16 / 23 Bebek fırlatma dümeni Yaygın olduğu şehirler: RomaDümenci elindeki bebeği (genelde oyuncak bebektir) size birden fırlatır. Siz şok olmuş vaziyette bebeği tutarken bir başka ekip ceplerinizdeki değerli eşyaları aşırma girişiminde bulunur.

17 / 23 Yerdeki cüzdan dümeni Yaygın olduğu şehirler: Roma, Ukrayna (genel)Dümenci yere bir cüzdan bırakır. Yoldan geçenler de manzarayı görünce refleks olarak cüzdanlarını kontrol ederler. Uzaktan seyreden ve cüzdanların asıl yerlerini öğrenen dümenci, o noktadan itibaren yankesicilik yapabilmek için gerekli bilgiyi sağlamıştır.

18 / 23 Bul karayı, al parayı dümeni Yaygın olduğu şehirler: Paris, LondraDümenci sokakta bul karayı al parayı oynatmaktadır. Kalabalık toplanınca, ekibin geri kalanı cüzdanları ve değerleri eşyaları ceplerden aşırır.

19 / 23 Yüzük dümeni Yaygın olduğu şehirler: ParisParis’in meşhur dümeni. Buna göre yanınızdan geçen dümenci yerde bir yüzük bulmuş gibi yapar ve size ait olup olmadığını sorar. Sizin olmadığını öğrendiğinde de yüzüğün gerçek altın olduğunu fark etmiş gibi yapar (ki değildir) ve size uygun fiyattan satmak ister.

20 / 23 Örgü bileklik (Dostluk bilekliği) dümeni Yaygın olduğu şehirler: Paris, Roma, Barcelona, KahireDümenci yanınıza yaklaşır ve size örme bileklik yapma teklifinde bulunur. Ne derseniz deyin bileğinizi kavrayıp yapmaya başlar ve sonrasında para talep eder. Bazı durumlarda bunun dikkat dağıtma amaçlı kullanıldığı ve cüzdanınızın aşırılma ihtimali olduğunu da unutmayın.

21 / 23 Gül dümeni Yaygın olduğu şehirler: Paris, Roma, Barselona, İstanbulÇift olarak dolaşıyorsunuzdur. Dümenci yanınıza gelir ve elindeki gülden ısrarla satın almanızı ister. Reddederseniz partnerinizin yanında sizi aşağılayacak cümleler ve hareketlerde bulunur.

22 / 23 Fotoğrafınızı çekeyim dümeni Yaygın olduğu şehirler: Avrupa (genel)Grup olarak fotoğraf çekinirken dümenci iyi niyetliymiş gibi yanınıza yaklaşıp fotoğrafınızı çekme teklifinde bulunur. Sonrasında ya para talep eder, ya da cihanızı alıp kaçar.