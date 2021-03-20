Dünyadan İstanbul Sözleşmesi Tepkileri

PARİS- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çeken kararına dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Karara ilk tepki, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'den geldi. Buric, Türkiye'nin, Kadının Korunmasına Dair İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin "yıkıcı bir haber" olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin 34 Avrupa ülkesini kapsadığını ve kadınları ve kız çocuklarını şiddetten korumaya yönelik uluslararası çabaların "altın standart" olarak kabul edildiğini vurguladı. Buriç, "Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini duyurması, Türkiye, Avrupa’da ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye atan büyük bir engeldir" dedi. Birleşmiş Milletler adına ortak açıklama yapan BM Türkiye Ekibi de, BM'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmayı sonlandırmasından büyük endişe duyduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2012 yılında onaylanan İstanbul Sözleşmesi'nin, kadınları her türlü şiddete karşı korumayı, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünyadaki en yaygın insan hakları ihlallerinden biridir. Dünya genelinde her üç kadından birinin yaşamları boyunca eşi veya birlikte oldukları kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete, veya eşi ya da ilişkide olmadığı bir kimse tarafından cinsel şiddete maruz bırakıldığı tahmin edilmektedir. Türkiye'de en son yapılan araştırma verilerine göre, 2014'te evlenmiş kadınların yüzde 38'i yaşamları boyunca fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Son 10 yılda bu rakamlar değişmedi. En son noktada ve çoğu kez bir şiddet sürekliliğinin nihai eylemi olarak her yıl yüzlerce kadın öldürülmektedir. COVID-19 salgını, hareketliliğin kısıtlanması, sosyal izolasyon ve ekonomik güvensizlik nedeniyle dünya çapında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin daha da artmasına neden olmuştur" denildi.