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Dünyadan “Savaşı Durdurun” Çağrısı

26.02.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna saldırıları sürerken, dünya genelinde bugün düzenlenen savaş karşıtı protestolarla, hükümetlere Kiev yönetimine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunuldu

Dünyadan “Savaşı Durdurun” Çağrısı

Rusya’nın Ukrayna saldırıları sürerken, dünya genelinde bugün düzenlenen savaş karşıtı protestolarla, hükümetlere Kiev yönetimine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Sağanak yağmura rağmen Avustralya’nın Sydney kentinde yüzlerce kişi, “Ukrayna kazanacak” sloganı atarak yürüdü. Japonya’nın başkenti Tokyo’daysa protestocular, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nden çıkarılmasını istediler.

Avrupa’nın birçok kentinde de bugün protestolar vardı. Londra, Berlin, Atina, Madrid ve Milano gibi birçok şehirde protestocular, Ukrayna bayrakları ve “savaşı durdurun” pankartları taşıyarak, şehirlerin caddeleri ve sokaklarında yürüdüler.

Almanya’nın Münih kentindeki Karlsplatz meydanında, yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı protestoda yer alan Stefan Pischel, “Burada toplanan insanlara baktığınızda, herkesin korktuğunu görüyorsunuz. 80 yıl boyunca barış vardı ama şimdi aniden savaş, Avrupa’ya geri döndü” dedi.

İsviçre’nin başkenti Bern’deyse, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı protestoda, İsviçre hükümetinden Rusya ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e karşı daha sert karşılık vermesi istendi.

Türkiye’de yaşayan Ukraynalılar da Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun önünde toplanarak milli marşlarını söylediler. “Kanlı eli” simgeleyen kırmızı boyalı pankartı taşıyan ve adının Victoria olduğunu söyleyen bir protestocu, “Ailem Kiev’de ve bugün Kiev’e saldırıyorlar. Ne yapacağımı ve düşüneceğimi bilemiyorum. Onları her 10-15 dakikada bir arıyorum. Umarım tüm dünya buna karşı çıkarak, ailelerimizi korumak için birşeyler yapar” dedi.

Cenevre’deki BM binasının önünde toplanan protestocularsa “Ukrayna’yı hemen NATO üyesi yapın” ve “Putin’e hayır deyin” yazılı çeşitli pankartlar taşıdı.Protestoya katılan ve 15 yıldır İsviçre’de yaşayan Rus Valery Bragar, “Doğduğum ülkeden çok utandığım için bugün buradayım” dedi.

Rusya’da da önceki gün savaş karşıtı protestolar yapılmış ve 1,600’den fazla protestocu gözaltına alınmıştı.

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