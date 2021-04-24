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Dünyadan 'Soykırım' Mesajları: Erivan Memnun Bakü Tepkili

24.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden'ın ''soykırım'' açıklaması Ermenistan'da memnuniyetler karşılandı. Azerbaycan ise Biden'ın açıklamasına "100 yıl önce yaşanan olayları yanlış tanıtmak” diyerek tepki gösterdi

Dünyadan 'Soykırım' Mesajları: Erivan Memnun Bakü Tepkili

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği bir mektupta, soykırımın tanınmasının geçen yıl Dağlık Karabağ'da çıkan bir savaştan sonra Ermenistan için bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Paşinyan, internet sitesinde yayınlanan mektupta Biden’a, "Soykırımın tanınması, özellikle geçen yıl bölgemizde meydana gelen olaylar ışığında Ermenistan Cumhuriyeti için bir hakikat, tarihi adalet ve güvenlik meselesidir" sözleriyle seslendi.

Bakü ise Biden'ın açıklamasına "100 yıl önce yaşanan olayları yanlış tanıtmak” ifadelerine yer vererek tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Tarihin tahrif edilmesi, ‘tarihi yeniden yazma’ girişimidir ve siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. Bayramov'un, ABD Başkanı Biden’ın bugün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Türkiye’ye olan desteğini vurguladığı, tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Dağlık Karabağ ve çevresinde Azeri ve etnik Ermeni güçleri arasında altı hafta süren çatışma, Kasım ayında Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan bir anlaşmayla durdurulmuştu. Yakın müttefiki Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan, Ermenistan kontrolundaki topraklarını çatışmalar sonunda geri kazandı.

Fransa'dan mesaj

1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan ülkelerden Fransa’dan da açıklama geldi.

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, "106 yıl. Bazıları Ermeni soykırımını susturabileceklerine, masumların çığlığına bastırabileceklerine inanıyordu. Başarısız oldular. Fransa 20 yıldır bunu yasayla tanıyor ve Macron 24 Nisan'ı resmi anma günü takvimine ekleme sözünü yerine getirdi" dedi.

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