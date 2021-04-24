Dünyadan 'Soykırım' Mesajları: Erivan Memnun Bakü Tepkili

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği bir mektupta, soykırımın tanınmasının geçen yıl Dağlık Karabağ'da çıkan bir savaştan sonra Ermenistan için bir güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Paşinyan, internet sitesinde yayınlanan mektupta Biden’a, "Soykırımın tanınması, özellikle geçen yıl bölgemizde meydana gelen olaylar ışığında Ermenistan Cumhuriyeti için bir hakikat, tarihi adalet ve güvenlik meselesidir" sözleriyle seslendi.

Bakü ise Biden'ın açıklamasına "100 yıl önce yaşanan olayları yanlış tanıtmak” ifadelerine yer vererek tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Tarihin tahrif edilmesi, ‘tarihi yeniden yazma’ girişimidir ve siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. Bayramov'un, ABD Başkanı Biden’ın bugün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Türkiye’ye olan desteğini vurguladığı, tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiği bildirildi.